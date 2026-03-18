Η Τουρκία αναπτύσσει άλλο ένα σύστημα Patriot στα Άδανα - Επίθεση στην Κύπρο

Εκτός από τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εναέριου χώρου και των πολιτών, ένα σύστημα Patriot που έχει διατεθεί από τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση στο Ράμσταϊν της Γερμανίας αναπτύχθηκε στα Άδανα, ενισχύοντας το ήδη υπάρχον ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται εκεί.

«Η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου έχει καταστήσει την Κύπρο στόχο»

Την ίδια ώρα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εξαπέλυσε νέα επίθεση στην Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζοντας ότι η «ενίσχυση του στρατιωτικού εξοπλισμού στο νησί» και η χρήση του από άλλες χώρες τα τελευταία χρόνια, «έχει καταστήσει την Κύπρο στόχο». Επιπλέον, επανέλαβε τα περί «εγγυήτριας δύναμης» και σημείωσε ότι η Τουρκία «συνεχίζει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα όχι μόνο για την ασφάλεια της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» αλλά και ολόκληρου του νησιού».

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η ελληνοκυπριακή πλευρά κατά καιρούς εγείρει παρόμοια ζητήματα που δημιουργούν σύγχυση ως προς τη δικαιοδοσία, σε μια προσπάθεια να αγνοήσει τα δικαιώματα της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου». Σε απάντηση, εκδόθηκε αντι-NOTAM από την «ΤΔΒΚ». Η NOTAM που εκδόθηκε από την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου είναι άκυρη και ανυπόστατη.



Επιπλέον, επιτρέποντας την ενίσχυση του στρατιωτικού εξοπλισμού στο νησί και τη χρήση του από άλλες χώρες τα τελευταία χρόνια, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου έχει καταστήσει την Κύπρο στόχο.



Ως εγγυήτρια δύναμη, η χώρα μας συνεχίζει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα όχι μόνο για την ασφάλεια της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» αλλά και ολόκληρου του νησιού. Η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και την ασφάλεια της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» είναι αμετάβλητη. Δεν έχουμε διστάσει να ασκήσουμε τα δικαιώματα που απορρέουν από το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης και δεν θα διστάσουμε να το πράξουμε και στο μέλλον».