Το 1ο Αναρριχητικό Φεστιβάλ Ναυπλίου (Climbing Nafplio Festival #1) πραγματοποιείται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026 στην Αρβανιτιά. Το παρουσιάζει ο Δήμος Ναυπλιέων, με σύνθημα «Spread the culture».

Οι δράσεις θα γίνουν στην Αρβανιτιά και στα τέσσερα δημοφιλέστερα αναρριχητικά πεδία του Ναυπλίου. Περιλαμβάνουν Open Climbing Challenge, workshops και παρουσιάσεις, Project First Ascents, αναρρίχηση για αρχάριους, πεζοπορία και γιόγκα, καθώς και πάρτι με ποτά.

Διαβάστε περισσότερα για το αναρριχητικό φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στην outdoor κουλτούρα και στοχεύει να φέρει κοντά ανθρώπους που αγαπούν τη φύση και νοιάζονται για αυτήν.