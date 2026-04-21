Η απάντηση Άδωνι σε δημοσιογράφο που φοβόταν repost: «Αν νόμιζε ότι δεν θα κοινοποιούσα έκανε λάθος»

Μια ανάρτηση δημοσιογράφου από τη Φθιώτιδα κατάφερε να ξεχωρίσει στα social media, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης, από την Αμφίκλεια, περιέγραψε με θετικά λόγια την εμπειρία του από επίσκεψη στο τοπικό Κέντρο Υγείας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξυπηρέτηση που έλαβε. Με δόση χιούμορ, μάλιστα, σημείωσε: «Το γράφω και ανησυχώ πως θα με κοινοποιήσει ο Γεωργιάδης».

Η απάντηση του υπουργού δεν άργησε να έρθει και κινήθηκε στο ίδιο κλίμα. «Αν νόμιζε ότι δεν θα το κοινοποιούσα έκανε λάθος», σχολίασε, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση, ενώ παράλληλα ευχήθηκε στον πολίτη «πολλά περαστικά». Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει για τα θετικά σχόλια σχετικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπογραμμίζοντας πως «γίνεται τεράστια προσπάθεια» για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Αν νόμιζε ότι δεν θα το κοινοποιούσα έκανε λάθος…πέραν του αστείου εύχομαι πολλά περαστικά και ευχαριστώ για τα καλά του λόγια για το ΕΣΥ κάνουμε τεράστια προσπάθεια»