Ανάρτηση Μακρόν για τη φρεγάτα «Κίμων»: «Είμαστε σε θέση να δρούμε από κοινού, στη Μεσόγειο»

Kαλούς ανέμους και θάλασσες ευχήθηκε o Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην φρεγάτα «Κίμων», ενώ αναφέρθηκε στη συμβολική σημασία του πλοίου για τις σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας. Λίγο μετά την επίσκεψή του το πρωί του Σαββάτου (25/4), ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ σημείωσε πως ο «Κίμων» δείχνει «τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που ενώνει τις δύο χώρες.

À bord de la frégate Kimon.



Produite à Lorient, cette frégate de défense et d’intervention acquise par la Grèce montre la force du partenariat stratégique qui unit nos deux pays et que nous renouvelons ce jour.



Le déploiement récent du Kimon à Chypre aux côtés du Languedoc… pic.twitter.com/CjRPpgP2oN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 25, 2026

Στη συνέχεια ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του Κίμωνα στην Κύπρο μαζί με την γαλλική φρεγάτα Languedoc, γεγονός που δείχνει ότι «είμαστε σε θέση να δρούμε από κοινού, στη Μεσόγειο, αλλά και πέραν αυτής, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης μας, την προστασία των πολιτών μας και των συμφερόντων μας».

H ανάρτηση Μακρόν

Επί της φρεγάτας «Κίμων».



Παραγόμενη στη Λοριάν, αυτή η φρεγάτα άμυνας και επέμβασης που αποκτήθηκε από την Ελλάδα αποδεικνύει τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες μας και την οποία ανανεώνουμε σήμερα.



Η πρόσφατη ανάπτυξη του «Κίμων» στην Κύπρο, στο πλευρό της φρεγάτας «Languedoc», καταδεικνύει ότι είμαστε σε θέση να δρούμε από κοινού, στη Μεσόγειο αλλά και πέραν αυτής, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης μας, την προστασία των πολιτών μας και των συμφερόντων μας.

Ευρωπαίοι, αξιόπιστοι εταίροι, φίλοι.



Καλούς ανέμους και καλή θάλασσα στον «Κίμων»!