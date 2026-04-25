Ανάρτηση Μακρόν για τη φρεγάτα «Κίμων»: «Είμαστε σε θέση να δρούμε από κοινού, στη Μεσόγειο»
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας ευχήθηκε ούριους ανέμους και καλές θάλασσες στο νέο υπερ-όπλο του Πολεμικού μας Ναυτικού το οποίο επισκέφθηκε.
Kαλούς ανέμους και θάλασσες ευχήθηκε o Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην φρεγάτα «Κίμων», ενώ αναφέρθηκε στη συμβολική σημασία του πλοίου για τις σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας. Λίγο μετά την επίσκεψή του το πρωί του Σαββάτου (25/4), ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ σημείωσε πως ο «Κίμων» δείχνει «τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που ενώνει τις δύο χώρες.
Στη συνέχεια ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του Κίμωνα στην Κύπρο μαζί με την γαλλική φρεγάτα Languedoc, γεγονός που δείχνει ότι «είμαστε σε θέση να δρούμε από κοινού, στη Μεσόγειο, αλλά και πέραν αυτής, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης μας, την προστασία των πολιτών μας και των συμφερόντων μας».
H ανάρτηση Μακρόν
Επί της φρεγάτας «Κίμων».
Παραγόμενη στη Λοριάν, αυτή η φρεγάτα άμυνας και επέμβασης που αποκτήθηκε από την Ελλάδα αποδεικνύει τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες μας και την οποία ανανεώνουμε σήμερα.
Η πρόσφατη ανάπτυξη του «Κίμων» στην Κύπρο, στο πλευρό της φρεγάτας «Languedoc», καταδεικνύει ότι είμαστε σε θέση να δρούμε από κοινού, στη Μεσόγειο αλλά και πέραν αυτής, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης μας, την προστασία των πολιτών μας και των συμφερόντων μας.
Ευρωπαίοι, αξιόπιστοι εταίροι, φίλοι.
Καλούς ανέμους και καλή θάλασσα στον «Κίμων»!