Ανάρτηση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: «Νέα ελπίδα το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media σχολιάζει τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα με την εκπαραθύρωση του Νικολάς Μαδούρο από την προεδρία της χώρας.



Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός αναφέρει τα εξής:



«Ο Nicholas Maduro ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».