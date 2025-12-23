«Ανάσα» για τους εκδρομείς: Πού άνοιξαν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας - Αναδιατάχθηκαν τα τρακτέρ

Αρκετές δυσκολίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών. Στην εθνική οδό, οι οδηγοί οπλίστηκαν με υπομονή αφού οι ουρές από το Σχηματάρι έως τη Ριτσώνα ήταν τεράστιες. Σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, αναγκάζονται να μπουν σε παρακαμπτήριες οδούς και σε ορισμένα σημεία να διέρχονται ακόμη και μέσα από τα μπλόκα, μετά από συμφωνία της Τροχαίας με τους αγρότες.

Δείτε τον χάρτη με τα μπλόκα

Πάντως, το θετικό είναι ότι οι διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας με τους αγρότες είχαν θετική κατάληξη, καθώς δόθηκαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας τόσο στη Θήβα όσο και στο Κάστρο Βοιωτίας. Οι αγρότες τοποθέτησαν τα τρακτέρ κυρίως στα δεξιά του οδοστρώματος, αφήνοντας δύο λωρίδες ελεύθερες για τα ΙΧ, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό.

Ως εκ τούτου, ξεμπλόκαρε και ο δρόμος για Ριτσώνα, όπου προηγουμένως είχε δημιουργηθεί ουρά οχημάτων άνω των δέκα χιλιομέτρων καθώς και ένταση ανάμεσα σε οδηγούς και αστυνομικούς, καθώς η αστυνομία είχε κλείσει τον δρόμο αρκετά χαμηλότερα από το μπλόκο της Θήβας, στέλνοντας τα οχήματα σε παρακαμπτήριους.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στη Σκάλα Αταλάντης μετακινήθηκαν τα τρακτέρ και δόθηκαν σε κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Λαμία. Τα οχήματα κινούνται με βραδυπορία συνοδευόμενα από περιπολικά.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, μετακινήθηκαν τα τρακτέρ και δόθηκε σε κυκλοφορία 1,5 λωρίδα στο ρεύμα προς Λαμία, πλην των ΙΧΦ που συνεχίζουν να εκτρέπονται από την Παλαιά Εθνική. Τα οχήματα κινούνται με βραδυπορία συνοδευόμενα από περιπολικά της ΕΛΑΣ.

Στον Κόμβο Θηβών, υπήρξε αποσυμφόρηση του σημείου με συνοδεία περιπολικών της ΕΛΑΣ σε μια λωρίδα κυκλοφορίας μόνο για ΙΧΕ και λεωφορεία. Τα ΙΧΦ εκτρέπονται από τη Παλιά Εθνική.

Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Τροχαία προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με τα μπλόκα του Ε65 στην Καρδίτσα και της Νίκαιας στη Λάρισα, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χώρος κυκλοφορίας. Στόχος ήταν να ανοίξουν δύο λωρίδες, ώστε οι εκδρομείς να μπορούν να περάσουν από αυτά τα σημεία, μειώνοντας τον χρόνο της παράκαμψης.



Στις συζητήσεις με τους αγρότες της Νίκαιας, οι τελευταίοι τόνισαν ότι «εμείς ανοίγουμε τους δρόμους και η Αστυνομία και η κυβέρνηση τους κλείνουν». Παρά τη διάθεση των αγροτών να παραχωρήσουν 1,5 λωρίδα κυκλοφορίας μέσα από το μπλόκο στην Εθνική, τελικά δεν ήταν εφικτό να περάσουν οι οδηγοί.



Έτσι, στο μπλόκο της Νίκαιας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ο δρόμος παραμένει κλειστός από το ύψος του Νέου Περιβολιού έως τον Πλατύκαμπο. Αντίστοιχα, στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας στον Ε65 της Καρδίτσας, η κυκλοφορία είναι κλειστή από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως τους Αγίους Θεοδώρους.

Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς για τα σημεία με μπλόκα και παρακαμπτήριες, ώστε να οργανώνουν καλύτερα τη διαδρομή τους.