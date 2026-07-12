Ανασχηματισμός από Ζελένσκι: Αντικαθιστά την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή (12/7) ότι έχει προτείνει την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλιας Σβιριντένκο. «Είμαι ευγνώμων στην Γιούλα για την ξεκάθαρη, σταθερή κι αποτελεσματική δουλειά της, ως πρωθυπουργού, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας της, στην ομάδα εργασίας (της Ουκρανίας για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής κυρώσεων), ενώ της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός σημαντικού τομέα σχέσεων μαζί με έναν σημαντικό συνεργάτη» ανέφερε ο Ζελένσκι στο Χ. «Αναμένω ότι μαζί με μέλη του κοινοβουλίου θα κάνουμε αντίστοιχες αλλαγές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η προετοιμασία για τον χειμώνα είναι εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα, και η Ουκρανία πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε απειλή που μπορεί να προκύψει. Η μεταμόρφωση των κρατικών εταιρειών, από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ανθεκτικότητα της Ουκρανίας, πρέπει να επιταχυνθεί. Οι συμφωνίες της Ουκρανίας με τους εταίρους της για την ανάκαμψη απαιτούν επίσης ξεχωριστή και εστιασμένη προσοχή. Συνεπώς, θα ξεκινήσουν αλλαγές προσωπικού στην Ουκρανία για να εξασφαλιστεί η υλοποίηση της ενημερωμένης πολιτικής στρατηγικής. Συζητήσαμε τις λεπτομέρειες με την Πρωθυπουργό της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο. Καθορίσαμε ότι αυτές οι αλλαγές απαιτούν ανανέωση του Υπουργικού Συμβουλίου. Είμαι ευγνώμων στη Γιούλια για την ξεκάθαρη, σταθερή και αποτελεσματική της εργασία ως Πρωθυπουργός, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας στην ομάδα της Ουκρανίας, και της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός νέου και σημαντικού τομέα σχέσεων με βασικό εταίρο. Περιμένω ότι, μαζί με τους βουλευτές, θα πραγματοποιήσουμε τις αντίστοιχες αλλαγές στην Κυβέρνηση της Ουκρανίας. Θα υπάρξουν επίσης αλλαγές μεταξύ των κεφαλών των αρχών επιβολής του νόμου. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν! Ευχαριστώ όλους όσοι υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας. Δόξα στην Ουκρανία!», τόνιζε ο Ζελένσκι.