Ανασκαφή στο Ισραήλ αποκάλυψε σπάνιες προτομές 1.700 ετών - Η μία απεικονίζει τον Λυκούργο

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Ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό εύρημα ήρθε στο φως στο βόρειο Ισραήλ, όπου ανασκαφές αποκάλυψαν δύο εξαιρετικά σπάνιες μαρμάρινες προτομές της ρωμαϊκής εποχής, ηλικίας περίπου 1.700 ετών.

«Είναι ανακάλυψη ζωής»: Ισραηλινοί ερευνητές ανακάλυψαν σχεδόν άθικτες μαρμάρινες προτομές ηλικίας 1.700 ετών



Πηγή βίντεο: Reuters pic.twitter.com/XKHJU0Z2Ob — Flash.gr (@flashgrofficial) June 16, 2026

Τις δύο προτομές παρουσίασε τη Δευτέρα η ισραηλινή Υπηρεσία Αρχαιοτήτων, μετά την ανακάλυψή τους κοντά στην πόλη Βινιαμίνα-Γκιβάτ Άντα.

Τα γλυπτά εντοπίστηκαν θαμμένα με το πρόσωπο προς το έδαφος και διατηρούνται σε σχεδόν άριστη κατάσταση, γεγονός που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν εξαιρετικά ασυνήθιστο.

Ο επικεφαλής της ανασκαφής, Μάικλ Σορότζκιν, δήλωσε ότι η κατάσταση διατήρησής τους ήταν τόσο καλή, ώστε αρχικά έμοιαζε «πολύ καλή για να είναι αληθινή».

REUTERS/Nir Elias

Η μία προτομή αποδίδεται στον Λυκούργο

Στη βάση της μίας προτομής οι ερευνητές εντόπισαν χαραγμένο το αρχαιοελληνικό όνομα «Λυκούργος», στοιχείο που τους οδηγεί στην εκτίμηση ότι πρόκειται για απεικόνιση του θρυλικού νομοθέτη και ιδρυτή της σπαρτιατικής πολιτείας.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, τα αυστηρά χαρακτηριστικά του προσώπου συνάδουν με τις παραδοσιακές απεικονίσεις του Λυκούργου.

REUTERS/Nir Elias

Μυστήριο παραμένει η δεύτερη μορφή

Η ταυτότητα της δεύτερης προτομής δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανότατα απεικονίζει κάποιον φιλόσοφο, καθώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποπνέουν γαλήνη και σοφία.

REUTERS/Nir Elias

Γιατί θεωρείται σπουδαία ανακάλυψη

Οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να εντοπίζονται δύο πλήρεις μαρμάρινες προτομές της ρωμαϊκής περιόδου, καθώς τα περισσότερα γλυπτά καταστράφηκαν, λεηλατήθηκαν ή επαναχρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό στους αιώνες που ακολούθησαν.

Όπως ανέφερε ο Μάικλ Σορότζκιν, συνήθως τα έργα αυτά δεν διασώζονται ακέραια, καθώς το μάρμαρο αποτελούσε πολύτιμο υλικό και συχνά αξιοποιούνταν εκ νέου για άλλες χρήσεις.