Αναστασία Γιάμαλη: H απίστευτη ομοιότητα με την μητέρα της και τα λόγια αγάπης

Η Αναστασία Γιάμαλη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, λίγες μέρες μετά το τέλος μιας απαιτητικής τηλεοπτικής σεζόν για την ίδια και αποφάσισε να περάσει τον ελεύθερο της χρόνο με αγαπημένα της πρόσωπα και πιο συγκεκριμένα, με την μητέρα της.

Η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος ταξίδεψε μέχρι την Ύδρα, για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από τη ζέστη της Αθήνας και θέλησε να μοιραστεί με του διαδικτυακούς της φίλους, στιγμές από την καθημερινότητα της στο νησί.

Στο πλευρό της το στήριγμά της, η "πυξίδα" της, όπως έγραψε η ίδια, η αγαπημένης της μητέρα. Η Αναστασία Γιάμαλη, ανέβασε ένα τρυφερό στιγμιότυπο, που δείχνει τις δύο γυναίκες να απλαμβάνουν την στιγμή αλλά και τις χαρές του νησιού. Η χαρά τους αλλά και η ομοιότητα τους είναι κάτι που δεν κρύβεται.

"Με την κυρία μαμά μου, αιώνια πυξίδα", έγραψε η παρουσιάστρια εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στην μητέρα της.