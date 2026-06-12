Αναστασία: «Όλα μου τα χρήματα πηγαίνουν στην οικογένειά μου... δεν με ενδιαφέρει να πάρω τσάντες»

Η Αναστασία μίλησε για την επιτυχημένη πορεία της, την προσωπική της ζωή και όσα την κάνουν ευτυχισμένη και αποκάλυψε ότι σημαντικό για εκείνη είναι να περνάει χρόνο με τους δικούς της ανθρώπους.

«Όλα μου τα χρήματα πηγαίνουν μόνο εκεί. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το να πάρω υλικά αγαθά, τσάντες, αυτοκίνητα, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να περνάω χρόνο με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, μόνο αυτό. Οι γονείς μου χαίρονται για εμένα».

«Οι κρίσεις πανικού ξεκίνησαν στο δεύτερο ή τρίτο tour, γιατί έφυγε η γιαγιά μου από τη ζωή και ταυτόχρονα έκανα πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Οπότε, κάθε φορά που γύριζα στο ξενοδοχείο από τα live και ηρεμούσε το σώμα μου, ερχόντουσαν οι κρίσεις πανικού. Εγώ είχα τις κρίσεις πανικού, γιατί φοβόμουν πως θα πεθάνω. Οπότε ήρθα πιο κοντά με την πίστη μου, μιλούσα με τον πνευματικό μου, πήγα και σε ψυχολόγο. Οπότε μου έδωσαν δύο - τρία πραγματάκια, μου ξεκλείδωσαν το μυαλό.

Οπότε πλέον, όταν έρχεται, γιατί ακόμα έρχεται, ξέρω να το αντιμετωπίσω. Το πιο σημαντικό είναι να παίρνω κάτι κρύο και να το βάζω στο χέρι μου. Δεν είναι ότι πηγαίνω στην εκκλησία. Πιο πολύ με ενδιαφέρει η επαφή που εγώ μπορώ να έχω με την πίστη μου και με τον πνευματικό μου. Νιώθω ηρεμία όταν έρχομαι με τον πνευματικό μου. Πολλή ηρεμία».