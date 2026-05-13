Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, πιστεύω ήταν καρμικό»

Η Αναστασία Παντούση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για τη γνωριμία της με τον έρωτα της ζωής της, τον Ιωάννη Παπαζήση, αλλά και τα στοιχεία του χαρακτήρα του που την κέρδισαν. «Στο Κόκκινο Ποτάμι γνωριστήκαμε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα. Στην αρχή είχαμε σκηνές, μετά όμως δεν είχαμε. Δεν είχαμε κάθε μέρα επαφή, αλλά προς το τέλος αρχίσαμε να μιλάμε πιο πολύ και γνωριστήκαμε καλύτερα.

Είναι σημαντικός ο έρωτας, σου δίνει φτερά, είναι η αλήθεια. Με τον Ιωάννη ερωτευτήκαμε πολύ. Ποτέ δεν έλεγα α, σήμερα έχουμε επέτειο. Δεν με ένοιαζε. Είναι αυτό που λέμε, έρωτας με την πρώτη ματιά»

Τους ένωσε η διαφορετικότητά τους

«Ο Ιωάννης είναι λίγο διαφορετικός από μένα στα γυρίσματα, είναι πιο ήσυχος, θα κάτσει μόνος του. Είμαστε λίγο τα διαφορετικά έλκονται. Πιστεύω ότι ήταν λίγο καρμικό να βρεθούμε. Είναι πολύ καλός μπαμπάς και το βλέπω στην καθημερινότητα. Όταν ήρθαμε πιο κοντά, με κέρδισε το μυαλό του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα.

Σίγουρα μ’ αρέσει και τον θαυμάζω σαν ηθοποιό πολύ, και στο θέατρο κυρίως. Θα ρωτήσω την άποψή του και θα του πω κι εγώ τη γνώμη μου και αυτός θα με ρωτήσει».