Αναστασιάδης για την εμπρηστική επίθεση: Καταγράφηκε στις κάμερες το άτομο που άφησε γκαζάκια

Στόχος άγνωστων, μέχρι στιγμής, δραστών έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7 ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, σε έναν μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Συνολικά, τρία στελέχη της ΝΔ έγιναν στόχοι των επιθέσεων αυτών.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην τηλεόραση του Action24 και στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» ο κ. Αναστασιάδης έκανε το πρώτο του σχόλιο για τις επιθέσεις αυτές. «Εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά».

«Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την υπόθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου», είπε ο πρώην βουλευτής.

Να σημειωθεί ότι οι δράστες επιτέθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.