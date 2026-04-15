Αναστάσης Ροϊλός - Στέλλα Ψαρουδάκη: Αυτό είναι το νέο hot couple της πόλης

Ο Αναστάσης Ροϊλός και η Στέλλα Ψαρουδάκη είναι full in love και όσο και να προσπαθούν να το κρύψουν, ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται! Ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ απαθανάτισε το νέο ζευγάρι της πόλης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τη Μεγάλη Εβδομάδα καθώς ετοιμάζονταν να πετάξουν για άγνωστο προορισμό (αφού δεν μοιράστηκαν τίποτα στα social media). Ήταν τόση μεγάλη η… φούντωση που δεν κρατήθηκαν και αντάλλαξαν ένα καυτό φιλί και πολύ καλά έκαναν.

Ζουν την κάθε στιγμή

Ο Ροϊλός και η Ψαρουδάκη συνεργάστηκαν στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες μέλισσες» και έκτοτε οι τηλεοπτικοί τους δρόμοι χώρισαν, όμως η ζωή είχε άλλα σχέδια γι’ αυτούς. Έτσι λοιπόν τώρα το ζευγάρι απολαμβάνει τον έρωτά του και ζει την κάθε στιγμή με ξεχωριστό τρόπο.