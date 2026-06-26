Αναστάτωση για τον Ραφίνια: Καταγγελίες ότι τον εξαπάτησε ο πατέρας του

Δύσκολη είναι η περίοδος που διανύει ο Ραφίνια, καθώς πέρα από τον μυϊκό τραυματισμό που θέτει σε αμφιβολία τη συμμετοχή του στη συνέχεια του Μουντιάλ, βρίσκεται αντιμέτωπος και με μια σοβαρή οικογενειακή υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βραζιλιάνικα Μέσα, ο άσος της Μπαρτσελόνα φέρεται να ανακάλυψε πως ο πατέρας του, Ραφαέλ Μπελόλι, διαχειριζόταν για χρόνια τα οικονομικά του με τρόπο που δεν ανταποκρινόταν σε όσα πίστευε ο ίδιος.

Τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο πατέρας του ποδοσφαιριστή είχε εξασφαλίσει το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων που προέρχονταν από δικαιώματα εικόνας και εμπορικές συμφωνίες, χωρίς ο Ραφίνια να γνωρίζει τις ακριβείς λεπτομέρειες των σχετικών συμβολαίων. Ως αποτέλεσμα, ο Βραζιλιάνος θεωρούσε ότι τα πραγματικά του έσοδα ήταν σημαντικά υψηλότερα.

Η υπόθεση φέρεται να αποκαλύφθηκε όταν ο 29χρονος και η σύζυγός του αποφάσισαν να αποκτήσουν κατοικία στη Βαρκελώνη αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χρηματοδότησης, ενημερώθηκαν από τις τράπεζες ότι η οικονομική του εικόνα διέφερε αισθητά από εκείνη που ο ίδιος πίστευε ότι είχε.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Ραφίνια φέρεται να διέκοψε κάθε επαγγελματική συνεργασία με τον πατέρα του, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών και των εμπορικών συμφωνιών του.

Όπως αναφέρουν τα ίδια δημοσιεύματα, την ευθύνη για τις επιχειρηματικές υποθέσεις του ποδοσφαιριστή έχει πλέον αναλάβει ο πεθερός του, Αλεξάντρ Μαδέιρα, ο οποίος διαθέτει επίσημη άδεια από τη FIFA για τη διαχείριση και διαπραγμάτευση διαφημιστικών και εμπορικών συμβολαίων.