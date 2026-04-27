Αναστάτωση με φάρσα για φωτιά σε κατάστημα στην Ερμού - Ψάχνουν τον δράστη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν έγινε κλήση για πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατάστημα της οδού Ερμού.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν 3 οχήματα τα οποία μετέβησαν στο σημείο. Κατόπιν ελέγχου, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι το τηλεφώνημα ήταν φάρσα ενημερώνοντας το κέντρο με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το συμβάν κλήθηκε και η αστυνομία η οποία αναζητεί τον δράστη.