Παρ' ολίγον τραγωδία στην Ουρουγουάη - Πελάτες πηδούσαν από τα παράθυρα λόγω φωτιάς σε ξενοδοχείο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στο ξενοδοχείο La Castellana, στην περιοχή Paysandu της Ουρουγουάης, λίγα μέτρα από την Οδό 90, στα περίχωρα της πρωτεύουσας του νομού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του τοπικού μέσου subrayado.com.uy, όπως το El Telégrafo, οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, καταστρέφοντας τη ξύλινη στέγη και επηρεάζοντας το σύνολο του κτιρίου. Ο επικεφαλής της τοπικής Πυροσβεστικής, Nerio Da Motta, επιβεβαίωσε ότι οι ζημιές είναι ολικές, σημειώνοντας ότι οι ξύλινες δοκοί και τα ρεύματα αέρα από ανοιχτές πόρτες συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:30, με επισκέπτες και προσωπικό να εγκαταλείπουν το ξενοδοχείο εγκαίρως, χωρίς να χρειαστεί οργανωμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού. Δεν καταγράφηκαν σοβαροί τραυματισμοί, αν και ορισμένα άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Μαρτυρία επισκέπτη που μεταδόθηκε από το Subrayado αναφέρει ότι αναγκάστηκε να πηδήξει από το παράθυρο του δωματίου του για να σωθεί, αφού πρώτα ειδοποίησε τους υπόλοιπους φωνάζοντας «φωτιά».

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο περίπου στις 21:30, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.