Αναστάτωση σε πτήση προς Ηράκλειο: Βρετανός επιτέθηκε στη σύζυγό του μπροστά στο ανήλικο παιδί τους

Οι Αρχές του αεροδρομίου Ηρακλείου συνέλαβαν τον 39χρονο, μετά την προσγείωση του αεροπλάνου.

Ένταση προκλήθηκε σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας Βρετανός επιβάτης άρχισε να γίνεται επιθετικός στη σύζυγό του.

Ο 39χρονος με την 37χρονη σύζυγό του και το παιδί τους, πετούσαν τη Τρίτη (12/05) με προορισμό το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, και οι δυο τους είχαν καταναλώσει αλκοόλ, ωστόσο ο 39χρονος ήταν επιθετικός και απειλητικός προς τη γυναίκα και μάλιστα μπροστά στο ανήλικο παιδί τους.

Το πλήρωμα προσπάθησε να… συγκρατήσει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», οπότε και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος αερολιμένα συνέλαβαν τον άνδρα.

