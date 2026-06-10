Αναστάτωση σε πτήση στο Ηράκλειο: Μεθυσμένος Ελβετός έκανε άνω-κάτω επιβάτες και προσωπικό

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Αναστάτωση επικράτησε στη διάρκεια πτήσης από Γενεύη προς Ηράκλειο, εξαιτίας της συμπεριφοράς ενός επιβάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, κατά την απογευματινή πτήση προς το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, ένας 30χρονος επιβάτης Ελβετικής καταγωγής, δημιούργησε αναστάτωση στους υπόλοιπους επιβάτες αλλά και στο προσωπικό, αφού δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις που του έκαναν.

Ο 30χρονος φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, λογομαχούσε και ήταν απείθαρχος.

Αμέσως μετά την προσγείωση του αεροπλάνου στο Ηράκλειο, ο επιβάτης συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε για το περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης.