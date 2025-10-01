Αναστάτωση στη Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια προπόνησης

Απίστευτο περιστατικό στη Λαμία με ποδοσφαιριστή να μεταφέρεται στο νοσοκομείο μετά από δάγκωμα φιδιού και συγκεκριμένα οχιάς κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamiareport.gr όλα συνέβησαν την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου κατά την διάρκεια της προπόνησης. Ο 29χρονος αμυντικός του Αστέρα Σταυρού, Νίκος Μόσχος, την ώρα που πήγε στη βρύση για να πιει νερό δέχτηκε το δάγκωμα από το φίδι που βρισκόταν στο σημείο και δεν το είχε δει.

Αμέσως ο νεαρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.

Δείτε βίντεο:

Τα χαρακτηριστικά της οχιάς

Απ’ όλα τα φίδια που υπάρχουν στον κόσμο, το 10% είναι δηλητηριώδη. Στη χώρα μας (και στην Ευρώπη) τα δηλητηριώδη φίδια είναι 4-5 είδη έχιδνας (οχιάς), σύμφωνα με το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Τα δαγκώματα από δηλητηριώδη φίδια είναι επικίνδυνα και μπορεί να αποβούν θανατηφόρα. Το δάγκωμα της οχιάς αναγνωρίζεται από τα δύο σημαδάκια που αφήνει.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), η βαρύτητα της δηλητηρίασης εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες.Στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνονται η ηλικία, η γενική κατάσταση της υγείας, η θέση και το βάθος του δήγματος. Ρόλο παίζει επίσης το μέγεθος του φιδιού και το αν μετακινήθηκε ή όχι το θύμα.

Η οχιά είναι ένα δηλητηριώδες φίδι της οικογένειας Viperidae, που απαντάται κυρίως σε περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Οι οχιές είναι γνωστές για το ισχυρό δηλητήριό τους, το οποίο χρησιμοποιούν για να ακινητοποιούν τα θηράματά τους και για άμυνα.

Κάποια χαρακτηριστικά της οχιάς περιλαμβάνουν:

Σώμα : Συνήθως έχουν χοντρό και κοντό σώμα με έντονα σχέδια στο δέρμα τους, που βοηθούν στο καμουφλάρισμα

Κ εφάλι : Έχουν τριγωνικό κεφάλι με έντονα, κάθετα μάτια.

εφάλι Δόντια : Διαθέτουν μεγάλα, κινητά δηλητηριώδη δόντια, τα οποία χρησιμοποιούν για να εγχύσουν το δηλητήριο.

Δόντια Δηλητήριο : Το δηλητήριο της οχιάς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στους ιστούς, αιμορραγία και νευροτοξικές αντιδράσεις. Ωστόσο, τα περισσότερα δαγκώματα δεν είναι θανάσιμα για τους ανθρώπους αν αντιμετωπιστούν άμεσα με ιατρική φροντίδα.

Δηλητήριο Συμπεριφορά : Οι οχιές είναι γενικά νυχτόβιες και προτιμούν να αποφεύγουν την επαφή με τον άνθρωπο. Επιτίθενται μόνο όταν αισθανθούν απειλή.

Η πιο γνωστή οχιά στην Ελλάδα είναι η οχιά η κοινή (Vipera ammodytes), η οποία αναγνωρίζεται εύκολα από το χαρακτηριστικό κερατάκι στο ρύγχος της.