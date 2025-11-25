Αναστάτωση στη Λεωφόρο Συγγρού - Φωτιά σε ΙΧ, άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025 στη Λεωφόρο Συγγρού και συγκεκριμένα στη συμβολή με την οδό Πετμεζά, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε ΙΧ όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο στο σημείο κοντά στα γραφεία της Hellenic Train.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση κι έτσι δεν υπήρξε κίνδυνος για άλλα οχήματα ή παρακείμενα γραφεία ή καταστήματα. Άμεσα η φωτιά έσβησε, αφήνοντας πίσω της μόνο σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες του flash.gr.

Η Πυροσβεστική αναζητά τα αίτια, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τον κινητήρα του οχήματος.