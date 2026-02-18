Αναστάτωση στη Νάξο: Εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα - Κλιμάκιο από την Αθήνα για την εξουδετέρωσή της

Σε αναστάτωση βρίσκεται η Νάξος μετά τον εντοπισμό βόμβας-νάρκης σε θαλάσσια περιοχή του νησιού, με τις αρχές να προχωρούν άμεσα σε μέτρα ασφαλείας.

Το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε το Σάββατο από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις λιμενικές αρχές. Ακολούθησε επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά του, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος, αναφέρει το τοπικό μέσο cyclades24.

Η νάρκη μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου φυλάσσεται υπό αυστηρή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου, με περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο.

Όπως ανακοινώθηκε, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, θα πραγματοποιηθεί επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης από ειδική Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού.

Για λόγους ασφαλείας, από τις 07:00 το πρωί και μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, απαγορεύεται η είσοδος και η διέλευση πεζών και οχημάτων εντός του τουριστικού καταφυγίου. Παράλληλα, θα διακοπούν ο απόπλους, ο κατάπλους και η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών από και προς το λιμάνι της Νάξου.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες, ώστε η επιχείρηση να ολοκληρωθεί χωρίς το παραμικρό απρόοπτο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Σας γνωρίζουμε αύριο Πέμπτη 19-02-2026, πρωινές ώρες, πρόκειται πραγματοποιηθεί σε λιμένα Νάξου (εντός Τουριστικού Καταφυγίου) επιχείρηση απομάκρυνσης και εν συνεχεία εξουδετέρωσης εντοπισθέντος πιθανού πυρομαχικού , από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών Π.Ν. Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι:

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΔΙΕΛΕΥΣΗ ατόμων και παντός τύπου οχημάτων εντός Τουριστικού Καταφυγίου Λιμένα Νάξου από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΠΛΟΥΣ – ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΞ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ παντός τύπου πλοίων – σκαφών από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και φρονούμε ότι η προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται από Υπηρεσία μας για την ενημέρωση των πολιτών να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό.»