Αναστάτωση στην Πεύκη από την οβίδα που βρήκαν παιδιά σε οικοδομή - Το πρωί η εξουδετέρωσή της

Το πρωί της Πέμπτης (26/3) αναμένεται να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού, η εξουδετέρωση της οβίδας που ανακάλυψαν παιδιά στην Πεύκη.

Η απρόσμενη αυτή ανακάλυψη έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (25/3) όταν σε ανεγειρόμενη οικοδομή παιδιά εντοπίστηκε μια οβίδα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ οι Αρχές κινητοποιήθηκαν τάχιστα λόγω του υψηλού κινδύνου που εγκυμονούσε το εύρημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η οβίδα εντοπίστηκε από παιδιά που έπαιζαν κοντά στο σημείο. Αρχικά οι γονείς τους δεν πίστευαν όσα τους ανέφεραν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να τη μεταφέρουν με τα χέρια τους για να την δείξουν.

Η αστυνομία προχώρησε σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δημοκρατίας, από το ύψος της Σαλαμίνος, και απαγορεύει στους κατοίκους να πλησιάσουν ή να μετακινήσουν τα οχήματά τους που βρίσκονται στην περιοχή.

«Οι γονείς τους δεν πίστευαν τα παιδιά»

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τις στιγμές ανησυχίας: «Γύρω στις πέντε το απόγευμα τα παιδιά βρήκαν μια οβίδα περίπου εκατό μέτρα πιο κάτω σε ένα χωράφι. Αρχικά οι γονείς δεν τα πίστεψαν και τα παιδιά την έφεραν εδώ για να τους τη δείξουν. Ήταν θαμμένη στο έδαφος και η ανησυχία ήταν μεγάλη. Από εκεί περνάω καθημερινά, τρόμαξα».

Οι Αρχές υπενθυμίζουν πως οποιοδήποτε παλιό πυρομαχικό μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και η μετακίνησή του πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικούς.