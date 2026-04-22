Αναστάτωση στις ΗΠΑ με αρκουδάκι που... άραξε σε δέντρο - Η στιγμή που πέφτει ζαλισμένο από αναισθητικό

Ένα νεαρό μαύρο αρκουδάκι προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών σε περιοχή του Όλμπανι της Νέας Υόρκης, όταν ανέβηκε σε δέντρο και παρέμεινε εκεί για αρκετές ώρες, χωρίς να μπορεί να κατέβει.

Το περιστατικό ξεκίνησε τα ξημερώματα, περίπου στις 2:00, όταν σκαρφάλωσε σε δέντρο κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Με το πρώτο φως της ημέρας, το ζώο εξακολουθούσε να παραμένει στο ίδιο σημείο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία της αρμόδιας Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Οι διασώστες τοποθέτησαν προστατευτικά στρώματα και δίχτυ ασφαλείας κάτω από το δέντρο, ενώ αποφασίστηκε η χρήση αναισθητικής βολής για να κατέβει με ασφάλεια.

Παρά τη χορήγηση του αναισθητικού, το αρκουδάκι παρέμεινε στα κλαδιά για περίπου δύο ώρες, καθώς η ουσία δεν είχε άμεση δράση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης μετακινήθηκε σε υψηλότερα σημεία του δέντρου.

Τελικά, όταν ένα από τα κλαδιά έσπασε, το ζώο έχασε την ισορροπία του και κατέληξε σταδιακά στο προστατευτικό δίχτυ που είχαν τοποθετήσει οι διασώστες, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση.