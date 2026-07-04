Ελλάδα Μαρούσι Τραυματισμός Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Αναστάτωση στο Μαρούσι από κατάρρευση μεσοτοιχίας – «Τραντάχτηκε όλο το σπίτι», λέει γειτόνισσα

Ενας τραυματίας στο νοσοκομείο - Στο σημείο έσπευσε αστυνομική δύναμη η οποία απέκλεισε την περιοχή και προέβη σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

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Συναγερμός σήμανε στο Μαρούσι  έπειτα από πτώση μεσοτοιχίας σε αυλή γειτονικού σπιτιού, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Εξαιτίας της πτώσης στο Μαρούσι, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου, από το ύψος της οδού Σαπφούς, ενώ τραυματίστηκε και ένας άνδρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας τραυματίστηκε από το περιστατικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ενώ τα αίτια της κατάρρευσης της μεσοτοιχίας διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως εξηγεί γειτόνισσα του τραυματία, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι από τούβλα, και έπεσε πάνω του, την ώρα που εκείνος καθόταν στην αυλή του, με συνέπεια να τον τραυματίσει στο πόδι. «Το ακούσαμε, τραντάχτηκε όλο το σπίτι» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όλοι βγήκαν για να τον βοηθήσουν.

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Ελλάδα Μαρούσι Τραυματισμός Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

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