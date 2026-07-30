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Αναστάτωση στο μετρό: Άτομο μπήκε στις σήραγγες - Διακόπηκαν για λίγα λεπτά τα δρομολόγια

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου, στην κόκκινη γραμμή του μετρό, όταν έγινε γνωστό ότι άτομο εισήλθε στις σήραγγες.

Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία των συρμών διακόπηκε προσωρινά, ενώ κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση του ατόμου από τον χώρο των γραμμών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτομο βρέθηκε μέσα στις σήραγγες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει ότι σήμερα το πρωί σημειώθηκε ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών στη γραμμή 2, διάρκειας 6 λεπτών, λόγω εισόδου ατόμου στη σήραγγα. Το άτομο εντοπίστηκε και συνελήφθη στον σταθμό Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε άμεσα και διεξάγεται πλέον κανονικά».

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