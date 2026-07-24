Αναστέλλεται ο Δακτύλιος στην Αθήνα: Ελεύθερη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από το Σάββατο
Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη λήξη του μέτρου, με τα οχήματα να κινούνται χωρίς περιορισμούς έως την επαναφορά του το φθινόπωρο.
Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου αποτελεί την τελευταία ημέρα εφαρμογής του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου το μέτρο τίθεται σε αναστολή, όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των οχημάτων.
Μέχρι τις 15:00 ισχύουν τα μονά-ζυγά
Οι περιορισμοί κυκλοφορίας με βάση το σύστημα μονών και ζυγών αριθμών κυκλοφορίας παραμένουν σε ισχύ έως τις 15:00 της Παρασκευής. Από εκείνη την ώρα και μετά, οι οδηγοί θα μπορούν να κινούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας χωρίς περιορισμούς, καθώς ολοκληρώνεται η φετινή περίοδος εφαρμογής του μέτρου.
Ποιες περιοχές περιλαμβάνει ο Μικρός Δακτύλιος
Ο Μικρός Δακτύλιος καλύπτει την περιοχή που περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:
Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Αμβροσίου Φραντζή – Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφόρος Αλεξάνδρας.
Πότε επιστρέφει το μέτρο
Η επαναφορά του Δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, με την ακριβή ημερομηνία έναρξης της νέας περιόδου να ανακοινώνεται το επόμενο διάστημα μέσω σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών.