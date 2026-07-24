Αναστέλλεται ο Δακτύλιος στην Αθήνα: Ελεύθερη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από το Σάββατο

Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου αποτελεί την τελευταία ημέρα εφαρμογής του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου το μέτρο τίθεται σε αναστολή, όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των οχημάτων.

Μέχρι τις 15:00 ισ χύουν τα μονά-ζυγά

Οι περιορισμοί κυκλοφορίας με βάση το σύστημα μονών και ζυγών αριθμών κυκλοφορίας παραμένουν σε ισχύ έως τις 15:00 της Παρασκευής. Από εκείνη την ώρα και μετά, οι οδηγοί θα μπορούν να κινούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας χωρίς περιορισμούς, καθώς ολοκληρώνεται η φετινή περίοδος εφαρμογής του μέτρου.

Ποιες περιοχές περιλαμβάνει ο Μικρός Δακτύλιος

Ο Μικρός Δακτύλιος καλύπτει την περιοχή που περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Αμβροσίου Φραντζή – Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Πότε επιστρέφει το μέτρο

Η επαναφορά του Δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, με την ακριβή ημερομηνία έναρξης της νέας περιόδου να ανακοινώνεται το επόμενο διάστημα μέσω σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών.