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Προσωρινές τροποποιήσεις και αναστολές στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας, θα ισχύσουν από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα, τις οποίες υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, θα ισχύσουν:

Από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, ώρα 07:00, έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026:

Αναστέλλεται πλήρως η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων και στους δύο κλάδους του Προαστιακού Πάτρας:

Βόρειος κλάδος: Πάτρα – Ρίο.

Νότιος κλάδος: Πάτρα – Άγιος Ανδρέας – Καμίνια.

Από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026:

Βόρειος κλάδος (Πάτρα – Ρίο): Η αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων παραμένει σε ισχύ.

Νότιος κλάδος (Πάτρα – Άγιος Ανδρέας – Καμίνια): Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια επανέρχονται στην κανονική τους λειτουργία.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη διατήρηση της συγκοινωνιακής σύνδεσης κατά τη διάρκεια της αναστολής, η Hellenic Train θα δρομολογήσει λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα επηρεαζόμενα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλή διαχείριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και θα ενημερώσει το επιβατικό κοινό για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους εκδοτήρια εισιτηρίων, στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών 14511 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr.

Σημεία Επιβίβασης και Αποβίβασης

ΡΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ρίο Στάση στην λεωφόρο Ιπποκράτους και Ηρών Πολυτεχνείο

Καστελόκαμπος Στάση στον Σιδηροδρομικό σταθμό

Μποζαΐτικα Στάση στην Διγενή Ακρίτα

Αγυιά Πατρών Στάση στη διασταύρωση οδών Αγίων Κωνταντίνου και Νοταρά

Παναχαϊκή Στάση έναντι της πλατείας Κύπρου

Πάτρα Στάση στον Σιδηροδρομικό σταθμό Πατρών

Άγ. Ανδρέας Στάση στην Ακτή Δυμαίων και Παπαφλέσσα

ΚΑΜΙΝΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Καμίνια Στάση στην πλατεία Καμινίων επί της Παλαιάς Ε.Ο

Τσουκαλαίικα Στάση έναντι του Ι.Ν Αγίου Χαραλάμπου

Βραχνέικα Στάση έναντι του Ι.Ν Αγίου Βασιλείου επί της Παλαιάς Ε.Ο

Μιντιλόγλι Στάση στην Παλαιά Ε.Ο Πατρών Πύργου

Παραλία Πατρών Στάση στην Παλαιά Ε.Ο Πατρών Πύργου και Μπεκίρη

Ιτιές Στάση στην πρώην ξύλινη αερογέφυρα

Ανθεία Στάση στη διασταύρωση οδών Ανθείας και Σουνίου

Άγ. Ανδρέας Στάση στην Ακτή Δυμαίων και Παπαφλέσσα