Ανασύρεται ζωντανός από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα και ξεσπά σε λυγμούς αγκαλιάζοντας τον διασώστη

Οι σκηνές που εκτυλίσσονται πάνω από τα χαλάσματα κτιρίων στη Βενεζουέλα είναι καθηλωτικές. Ένα από τα βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τη στιγμή που ένας άνδρας ανασύρεται ζωντανός αρκετά 24ωρα μετά τους ισχυρότατους σεισμούς.



Ο άνδρας δεν μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και ξεσπά σε λυγμούς, αγκαλιάζοντας τον διασώστη του σε μία «έκρηξη» χαράς, λύτρωσης και ευγνωμοσύνης προς τον «σωτήρα» του.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα. Την Κυριακή, ένας πατέρας και ο γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια κτιρίου που είχε καταρρεύσει, δίνοντας νέα ελπίδα στα σωστικά συνεργεία της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών που επιχειρούν στην περιοχή.



Η διάσωσή τους ολοκληρώθηκε έπειτα από 12 ώρες εξαντλητικών προσπαθειών. Οι ομάδες χρησιμοποίησαν ειδικές κάμερες εντοπισμού και εργάστηκαν με εξαιρετική προσοχή μέσα σε ασταθή συντρίμμια, ώστε να φτάσουν με ασφάλεια στους εγκλωβισμένους. Οι δύο άνδρες, εμφανώς καταβεβλημένοι και φορώντας μάσκες, μεταφέρθηκαν με αυτοσχέδια υφασμάτινα φορεία μέσα από δρόμους γεμάτους χαλάσματα προς ασθενοφόρο που περίμενε στη Λα Γκουάιρα, ενώ πλήθος πολιτών παρακολουθούσε την επιχείρηση.



Η παραθαλάσσια πολιτεία της Λα Γκουάιρα ήταν εκείνη που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς, οι οποίοι έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους, ενώ 50.000 εξακολουθούν να αγνοούνται.