Ανατριχιαστικά ευρήματα στη Δράμα: Πισώπλατες μαχαιριές στην 45χρονη αστυνομικό, κανένα ίχνος πάλης

Ανατριχιαστικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε τη Δράμα (και όχι μόνο), με θύμα μία 45χρονη αστυνομικό και δράστη, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τον 50χρονο σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.



Τα νέα στοιχεία αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, καθώς η άτυχη γυναίκα έφερε συνολικά επτά τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ένα από τα χτυπήματα προκάλεσε διάτρηση της καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα τραύματα έπληξαν τους πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς, οδηγώντας στον θάνατό της.



Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι όλα τα τραύματα εντοπίστηκαν στην πλάτη και στα πλάγια του σώματος, στοιχείο που εξετάζεται προσεκτικά από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Δεν βρέθηκαν ίχνη πάλης

Παράλληλα, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν άλλες κακώσεις που να παραπέμπουν σε χτυπήματα με μεταλλικό αντικείμενο, ενώ δεν διαπιστώθηκαν ίχνη πάλης στο σώμα της 45χρονης αστυνομικού. Το εύρημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών πριν από το έγκλημα.



Οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης.

Ένα και θανατηφόρο τραύμα για τον 50χρονο

Σε ό,τι αφορά τον 50χρονο αστυνομικό, η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε ένα και μοναδικό τραύμα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η βολίδα από το υπηρεσιακό του όπλο προκάλεσε διαμπερές και θανατηφόρο τραύμα, επιβεβαιώνοντας ότι ο θάνατός του επήλθε από πυροβολισμό που δέχθηκε στο κεφάλι.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και προβληματισμό τόσο στη Δράμα όσο και στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς πρόκειται για δύο εν ενεργεία στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας τραγωδίας με δραματική κατάληξη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να συμπληρώσουν την εικόνα των γεγονότων που οδήγησαν στο διπλό δράμα.