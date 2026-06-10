Σπορ Μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός

Συγκινητική ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τον Παύλο Γιαννακόπουλο: «Για πάντα ανάμεσά μας»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τίμησε την μνήμη του εμβληματικού ιδιοκτήτη του με μια συγκλονιστική ανάρτηση για τα 8 χρόνια απουσίας του.

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Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Παύλος Γιαννακόπουλος έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό μπάσκετ.

Στις 10 Ιουνίου 2018, ο ιστορικός ηγέτης των «πρασίνων» άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών, σκορπίζοντας θλίψη όχι μόνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, αλλά και σε ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν ξέχασε τη σημαντική αυτή επέτειο και απέτισε φόρο τιμής στον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα μνήμης για τον εμβληματικό παράγοντα.

«Παύλος Γιαννακόπουλος 1929-2018. Ο Πατριάρχης του Παναθηναϊκού μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας!», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα του συλλόγου.

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Σπορ Μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός

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