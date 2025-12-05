Ανατριχιαστική υπόθεση αιμομιξίας στη Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε 3 παιδιά μαζί της

Μια υπόθεση που προκαλεί ανατριχίλα έρχεται στο φως και συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες τη Γαλλία. Ένας 58χρονος άνδρας που τα διεθνή μέσα αποκαλούν «Γάλλος Φριτζλ» -καθώς θυμίζει τον Αυστριακό που βίαζε επανειλημμένα την ίδια του την κόρη για 24 χρόνια- παραδέχτηκε ότι απέκτησε τρία παιδιά με την κόρη του και ότι ανάγκασε τον 11χρονο γιο του να κάνει σεξ με τη μητέρα του. Η σοκαριστική υπόθεση αιμομιξίας άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο 11χρονος πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε τον εφιάλτη.

Το αγόρι περιέγραψε χρόνια κακοποίησης από τον πατέρα του, τα οποία ξεκίνησαν με την κακοποίηση της κόρης του άνδρα, που σήμερα είναι 33 ετών. Σύμφωνα με τις καταγγελία, ο άνδρας νάρκωνε τη γυναίκα με αντιψυχωσικά φάρμακα και τη βίαζε, αναγκάζοντάς την να γεννήσει τρία παιδιά, μεταξύ των οποίων και τον 11χρονο γιο του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο ανήλικος εξαναγκαζόταν να παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό μαζί με τον πατέρα του και στη συνέχεια να έχει σεξουαλικές επαφές με τη μητέρα του.

Ο άνδρας κατηγορήθηκε για αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου, βιασμό με χορήγηση ουσίας στο θύμα χωρίς τη γνώση του, αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου άνω των δεκαπέντε ετών, διαφθορά ανηλίκου, αιμομικτική σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και συστηματική βία κατά ανηλίκου.

Η κόρη του, που χαρακτηρίστηκε από τους εισαγγελείς ως θύμα της κακοποίησης, κατηγορήθηκε επίσης για συστηματική βία και διαφθορά ανηλίκου κάτω των 15 ετών, ωστόσο δεν τέθηκε υπό κράτηση. Ο 58χρονος έχει ήδη συλληφθεί.

Το αγόρι και οι δίδυμες αδερφές ηλικίας οκτώ ετών, έχουν μεταφερθεί σε ανάδοχη οικογένεια και τους έχει επιτραπεί να παραμείνουν εκτός σχολείου για κάποιο χρονικό διάστημα.