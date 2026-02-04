Ανατριχιαστικό βίντεο: 12χρονη έπεσε από lift σε χιονοδρομικό δίπλα από το δίχτυ προστασίας

Ένα τρομακτικό βίντεο κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου καθώς ένα 12χρονο κορίτσι

κρέμεται από καρέκλα αναβατήρα (lift) χιονοδρομικού κέντρου στην Καλιφόρνια πριν πέσει με κρότο στο έδαφος. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο Mammoth Mountain.

Η έφηβη σνόουμπορντερ φαίνεται να έχει μείνει ανασφάλιστη στον αναβατήρα, κρατώντας απελπισμένα την καρέκλα με τα πόδια της να κρέμονται στον αέρα. Στην τρομακτική θέα, το προσωπικό του χιονοδρομικού κέντρου έσπευσε άμεσα να βοηθήσει, τοποθετώντας προστατευτικό πανί και πλέγμα ασφαλείας από κάτω στην προσπάθεια να μειώσουν τις επιπτώσεις από την πτώση. Ωστόσο, το κορίτσι δεν κατάφερε να προσγειωθεί πάνω στο δχτυ ασφαλείας και προσέκρουσε στο έδαφος ενώ έκανε έναν ελιγμό στον αέρα.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε αρχικά στο Facebook από έναν παρευρισκόμενο, συνοδευόταν από λεζάντα που τόνιζε τη σημασία του να κατεβάζει κανείς τη προστατευτική μπάρα στους αναβατήρες, κάτι που είναι υποχρεωτικό σε πολλά ευρωπαϊκά χιονοδρομικά κέντρα αλλά δεν εφαρμόζεται πάντα στις ΗΠΑ.

Η μητέρα του κοριτσιού σχολίασε κάτω από την ανάρτηση, λέγοντας ότι ευτυχώς η κόρη της ως εκ θαύματος δεν υπέστη σοβαρά τραύματα ενώ προσέθεσε ότι αφού η κόρη της επέζησε και σκοπεύει να συνεχίσει την αγαπημένη της δραστηριότητα όταν θα είναι έτοιμη.

Πάντως, τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τα πλάνα δείχνουν το κορίτσι να κρατιέται αρχικά από το χέρι άλλου επιβάτη ο οποίος προσπαθεί να την κρατήσει στον αέρα ενώ το lift ταλαντεύεται εννέα μέτρα πάνω από το έδαφος. Παρά τον αρχικό σοκ, φάνηκε να ανασηκώνει το κεφάλι της μετά την πτώση, με τον κόσμο και το προσωπικό να σπεύδουν να την ελέγξουν και να τη παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Αν και το περιστατικό έχει τραβήξει την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχουν εκδοθεί επίσημες ανακοινώσεις από το χιονοδρομικό κέντρο σχετικά με τυχόν αλλαγές ή ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας μετά το συμβάν.