Ανατριχιαστικό βίντεο: Άνδρας αιωρείται στο κενό όταν το αλεξίπτωτό του πιάστηκε σε φτερό αεροπλάνου

«Κόβει την ανάσα» το βίντεο με το ατύχημα ενός άνδρα, καθώς το αλεξίπτωτό του μπλέχτηκε στο πτερύγιο του αεροπλάνου, κατά τη διάρκεια άλματος στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Το περιστατικό συνέβη στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν ο πιλότος μαζί με 17 αλεξιπτωτιστές, αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Tully με ένα αεροσκάφος Cessna Caravan για μια προγραμματισμένη πτώση με αλεξίπτωτο στα 15.000 πόδια.

Το βίντεο, το οποίο δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα, δείχνει τη στιγμή που το εφεδρικό αλεξίπτωτο του άνδρα ανοίγει κατά λάθος και τυλίγεται στο ουραίο πτερύγιο του αεροπλάνου, αφήνοντας τον άνδρα να αιωρείται. Ενώ κρεμόταν από το αεροπλάνο, ο άνδρας έκοψε με ένα μαχαίρι τα σχοινιά από το εφεδρικό αλεξίπτωτό του.

Ενώ βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση, ο άνδρας κατάφερε να απελευθερώσει το κύριο αλεξίπτωτο και να προσγειωθεί με ασφάλεια, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα και αποφεύγοντας τα χειρότερα.