Ανατροπή λεωφορείου με οπαδούς της Φλαμένγκο στην Βραζιλία - Τραυματίστηκε ο οδηγός

Ένα ατύχημα με λεωφορείο στα περίχωρα του Ρίο ντε Τζανέιρο άφησε 46 τραυματίες, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε η αντιπροσωπεία του οχήματος στο βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης «O Globo». Το λεωφορείο μετέφερε οπαδούς της Φλαμένγκο από τη Βραζιλία στην Αργεντινή για τον επαναληπτικό ημιτελικό του Copa Libertadores την Τετάρτη (29/10) εναντίον της Ρασίνγκ.

Το όχημα ανατράπηκε αφού γλίστρησε στον βρεγμένο από τη βροχή δρόμο στην Μπάρα Μάνσα, στα περίχωρα του Ρίο ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με επίσημη έκθεση της τροχαίας. Τα θύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο.

Ανάμεσά τους είναι και ο οδηγός του λεωφορείου που εκσφενδονίστηκε από το λεωφορείο κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. Υπέστη αρκετά κατάγματα στο πόδι και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με την «O Globo», η κατάστασή του είναι σταθερή. Ένας άλλος οπαδός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι.

Un bus con hinchas de #Flamengo en camino a #Argentina para el partido de vuelta de Semifinal de la Copa #Libertadores tumbó a la altura de Volta Redonda.



▪️Algunos hinchas resultaron heridos, no hay victimas fatales según reportes desde #Brasil#libertadores2025 pic.twitter.com/FrZ6Xveyrq — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) October 27, 2025

Η Φλαμένγκο είναι στη διάθεση των αρχών

Η Φλαμένγκο δημοσίευσε γρήγορα την είδηση ​​στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Φλαμένγκο ενημερώθηκε για το ατύχημα με το λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς στο Μπουένος Άιρες και επικοινώνησε με τον δήμαρχο της Μπάρα Μάνσα», έγραψε, προσθέτοντας ότι είχε επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές.

Φωτογραφίες και βίντεο από το αναποδογυρισμένο λεωφορείο δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έδειχναν οπαδούς να συγκεντρώνονται στο δρόμο, προσπαθώντας να μαζέψουν τα πράγματά τους δίπλα στα συντρίμμια. Το ατύχημα καταγράφηκε μάλιστα από κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης αυτοκινητόδρομου.

Momento do tombamento do ônibus da torcida organizada do Flamengo que estava indo a Argentina para o jogo de volta na Libertadores.pic.twitter.com/scpVjbW7dH — Conhecidos Futebol Clube (@conhecidosssp) October 27, 2025

Παρά τον φόβο και τους μικροτραυματισμούς, ορισμένοι οπαδοί αποφάσισαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Αργεντινή για να παρακολουθήσουν τον επαναληπτικό ημιτελικό εναντίον της Ρασίνγκ, μετά τη νίκη των Βραζιλιάνων με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Οι υπόλοιποι επαναπατρίστηκαν στο Ρίο ντε Τζανέιρο.