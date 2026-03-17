Ανατροπή με τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ - Διαπραγματεύεται με τη FIFA για αγώνες στο Μεξικό

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε νέα δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικό και του Καναδά.

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση από τον Υπουργό Αθλητισμού του Ιράν, η παρουσία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των Ιρανών στο Μουντιάλ της Αμερικής κρινόταν αβέβαιη, όμως βάσει των τελευταίων αποκαλύψεων του προέδρου της Ομοσπονδίας, οι ιθύνοντες της αποστολής βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη FIFA, ώστε να μεταφερθούν οι αγώνες από τις ΗΠΑ στο Μεξικό και να συμμετάσχει κανονικά στη διοργάνωση.

Το Μεξικό μπορεί να δώσει τη λύση

Ο πρόεδρος της ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Ταζ ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση: «Δεδομένου ότι (ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ έχει δηλώσει σαφώς ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της εθνικής ομάδας του Ιράν, σίγουρα δεν θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες» και δήλωσε ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη FIFA για τη διεξαγωγή των αγώνων του Ιράν στο Μεξικό.

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Μεξικό, Αμπολφάζλ Πασαντιντέχ, με δήλωση που δημοσιέυθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της πρεσβείας, κατήγγειλε τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δε συνεργάστηκε με τους Ιρανούς, ώστε να εκδοθούν οι θεωρήσεις και να παρασχεθεί η απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν πριν το Μουντιάλ.

Ανέφερε πως και αυτός με τη σειρά του έχει προτείνει στη FIFA την αλλαγή έδρας στους αγώνες του Ιράν και τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στο Μεξικό και προσέθεσε πως όταν επικοινώνησε με τη FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία καθυστέρησε να του απαντήσει.

Υπενθυμίζουμε πως το Ιράν είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει το Βέλγιο και τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, καθώς και την Αίγυπτο στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Γρίφος» με τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει αρχικά πως η αποστολή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν είναι «ευπρόσδεκτη» στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως πριν από μερικές ημέρες αναθεώρησε, τονίζοντας την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές δε θα είναι «ασφαλείς» στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να διασαφηνίσει τις απειλές εναντίον τους.

Στο παρελθόν, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο είχε δηλώσει πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχθεί να φιλοξενήσει χωρίς προβλήματα την εθνική ομάδα του Ιράν.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας του Ιράν απάντησαν στις απειλές και υπογράμμισαν ότι «κανείς δε μπορεί να αποκλείσει την εθνική ομάδα του Ιράν από το Μουντιάλ».

Λιγότερο από τέσσερις μήνες πριν την έναρξη της διοργάνωσης, η συμμετοχή των Ιρανών στο Παγκόσμιο Κύπελλο εξακολουθεί να κρίνεται αβέβαιη.

Ο πόλεμος ανάμεσα σε Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου του 2026, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία απάντησε με χτυπήματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραυλικές επιθέσεις στην επικράτεια του Ισραήλ, αλλά και σε αμερικανικές βάσεις της περιοχής.