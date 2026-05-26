Ανατροπή με την AI: Δεν θα φέρει το τέλος των θέσεων εργασίας - Γιατί ο CEO της OpenAI αναθεωρεί

Μία από τις πιο ηχηρές φωνές της ΑΙ κάνει τώρα πίσω στις πιο δυσοίωνες προβλέψεις για την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι η έκρηξη της AI δεν οδήγησε -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- στο μαζικό «σβήσιμο» θέσεων εργασίας που πολλοί φοβούνταν μετά την εμφάνιση του ChatGPT.

Μιλώντας διαδικτυακά σε συνέδριο της Commonwealth Bank of Australia στο Σίδνεϊ, ο Άλτμαν παραδέχθηκε ότι είχε υπερεκτιμήσει τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις δουλειές γραφείου.

«Πίστευα ότι θα είχαν χαθεί περισσότερες δουλειές»

Ο επικεφαλής της OpenAI αποκάλυψε ότι όταν το ChatGPT κυκλοφόρησε το 2022, η εταιρεία είχε προβλέψει σχετικά σωστά την τεχνολογική εξέλιξη της AI — όχι όμως και τις κοινωνικές της συνέπειες.

«Νόμιζα ότι μέχρι τώρα θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη κατάργηση θέσεων εργασίας βασικού επιπέδου σε γραφεία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, τελικά η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σύνθετη και λιγότερο «αποκαλυπτική» από όσο φοβόταν.



Η AI γράφει emails — αλλά δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο



Ο Άλτμαν μοιράστηκε και μια προσωπική εμπειρία που, όπως είπε, του άλλαξε οπτική. Χρησιμοποιούσε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να απαντά σε emails και μηνύματα στο Slack, όμως τελικά επέστρεψε ο ίδιος στη διαδικασία επικοινωνίας.

Ο λόγος; Οι άνθρωποι εξακολουθούν να δίνουν αξία στην ανθρώπινη παρουσία πίσω από ένα μήνυμα.

«Έπρεπε να γράφω “αυτό είναι AI Sam” και κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι για τους ανθρώπους να ξέρουν ότι αλληλεπιδρούν με πραγματικό πρόσωπο», είπε.

Το «ανθρώπινο κομμάτι» που η AI δεν αγγίζει

Η εμπειρία αυτή οδήγησε τον CEO της OpenAI σε ένα νέο συμπέρασμα: Ακόμη και σε ένα περιβάλλον όπου η AI αυτοματοποιεί ολοένα περισσότερες εργασίες, υπάρχει ένα κομμάτι της εργασίας που δύσκολα αντικαθίσταται — η ανθρώπινη επαφή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το στοιχείο ίσως αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της απασχόλησης.



Οι απολύσεις ήδη ξεκίνησαν — αλλά όχι η «αποκάλυψη»



Παρά τη νέα πιο αισιόδοξη στάση του Άλτμαν, η πραγματικότητα δείχνει ότι η AI ήδη επηρεάζει την αγορά εργασίας.

Μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, η HSBC και η Standard Chartered έχουν ανακοινώσει αντικατάσταση ορισμένων ρόλων από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, ο Άλτμαν εκτιμά πλέον ότι η εικόνα δεν θα εξελιχθεί σε ένα καθολικό «τέλος των θέσεων εργασίας», όπως είχε αρχικά προβλεφθεί από ορισμένους στον χώρο της τεχνολογίας.

Η νέα πραγματικότητα της εργασίας



Η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται τελικά να αλλάζει περισσότερο τον τρόπο που δουλεύουμε παρά να εξαφανίζει ολοκληρωτικά τις δουλειές.

Και όσο η AI γίνεται πιο ισχυρή, τόσο πιο ξεκάθαρο μοιάζει ότι η ανθρώπινη παρουσία, η εμπιστοσύνη και η προσωπική επαφή παραμένουν στοιχεία που η τεχνολογία —τουλάχιστον προς το παρόν— δεν μπορεί να αντιγράψει πλήρως.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ