Ανατροπή με την απεργία των ταξί ενόψει του Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός - Τι ισχύει στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στη Μπαρτσελόνα, στο «Μονζουίκ» το βράδυ της Τρίτης (21/10, 19:45) για την τρίτη αγωνιστική του Champions League.



Πριν από μερικές ημέρες, προκλήθηκε χαμός στη Βαρκελώνη καθώς είχε αποφασιστεί οι οδηγοί ταξί να τραβήξουν «χειρόφρενο», μετά το συνδικάτο τους, σε ένδειξη αντίθεσης προς τη νέα εμπορική συνεργασία της Μπαρτσελόνα με την Uber, την οποία θεωρούν «επιλογή που έγινε αποκλειστικά για τα χρήματα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο εκπρόσωπός τους, Τίτο Άλβαρες.



Μάλιστα, δημοσιεύματα ανέφεραν τότε ότι η απεργία των οδηγών ταξί θα διαρκέσει από τις 17:00 έως τις 22:00, προκαλώντας σημαντικές δυσκολίες στην πρόσβαση τόσο προς το γήπεδο του «Μονζουίκ» ενόψει της αναμέτρησης των «μπλαουγκράνα» με τον Ολυμπιακό.

Ανατροπή και ματαίωση της απεργίας



Ωστόσο, όπως αναφέρουν στην Ισπανία το πρωί της Τρίτης (21/10) πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Μπάρτσα μεταξύ των αξιωματούχων του συλλόγου και του Τίτο Άλβαρες, εκπροσώπου των ταξί, με τον πρώην πρόεδρο Ζοάν Γκασπάρ ως μεσάζοντα.



Οι οδηγοί ταξί θεωρούν ότι η Uber «ενεργεί εκτός νόμου εδώ και χρόνια, εκμεταλλευόμενη τους εργαζόμενους και επιτίθεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης. Το ταξί της Βαρκελώνης λέει αρκετά». Από την άλλη, ο Τίτο Άλβαρες, ο οποίος ομολόγησε ότι η Μπάρτσα «είναι ο σύλλογος όλης της ζωής μου», είχε επισημάνει ότι η Ένωση είχε προσπαθήσει «ενεργά και παθητικά» να καταλήξει σε συμφωνία με την ομάδα για την αποσυμφόρηση των προσβάσεων στο «Μονζουίκ«, χωρίς επιτυχία, και είχε απευθύνει έκκληση «στην καρδιά» του Τζουάν Λαπόρτα να λύσει ένα πρόβλημα με το ταξί «γιατί το μαύρο και το κίτρινο είναι ένα από τα σύμβολα της Μπαρτσελόνα και της Καταλονίας».



Τελικά, μετά από ώρες συνομιλιών αποφάνθηκε οι οδηγοί ταξί να εργαστούν κανονικά την Τρίτη (21/10) και να ματαιώσουν την απεργία που είχαν προγραμματίσει.