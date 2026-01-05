Ανατροπή με την προσωπική ασφάλεια του Χάρι στη Βρετανία: Τίθεται ξανά σε ισχύ μετά τις απειλές

Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να κέρδισε το δικαίωμα σε αυτόματη ένοπλη αστυνομική προστασία όταν αυτός και η οικογένειά του επισκέπτονται εφεξής το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από μια μακρά νομική διαμάχη η οποία διήρκησε μήνες.

Τον Μάιο του περασμένου έτους, ο Δούκας του Σάσεξ έχασε τη δικαστική υπόθεση εναντίον της βασιλικής και VIP εκτελεστικής επιτροπής (Ravec) η οποία είχε συνταχθεί με την απόφαση των Ανακτόρων αλλά και του Ανώτατου Δικαστηρίου να του αφαιρεθεί το δικαίωμα σε αστυνομική προστασία που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους, αφότου αποχώρησε ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Η απειλές που άλλαξαν την απόφαση

Ωστόσο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο 41χρονος γαλαζοαίματος απέστειλε προσωπική επιστολή στην υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ τον Σεπτέμβριο με αφορμή μια υπόθεση παρακολούθησης και διαδικτυακών απειλών σε βάρος του αλλά και της οικογένειάς του. Συγκεκριμένα, είχε επισημάνει πως σε επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στα τέλη του καλοκαιριού στο Λονδίνο, άγνωστος κατάφερε να τον πλησιάσει «σε απόσταση αναπνοής» με αποτέλεσμα η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

Ως εκ τούτου, η Ravec, η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ξεκίνησε μια νέα αξιολόγηση και λέγεται ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο μικρότερος γιος του βασιλιά Κάρολου πληροί το όριο για επίσημη προστασία.

Σύμφωνα με την Mail on Sunday, μια πηγή κοντά στους Σάσεξ δήλωσε «Είναι πλέον μια τυπική διαδικασία. Πηγές στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουν αναφέρει ότι η ασφάλεια του Χάρι έχει πλέον τεθεί σε ισχύ».



Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, ο δούκας πρέπει να ενημερώσει την Μητροπολιτική Αστυνομία 30 ημέρες πριν από την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να υποβάλει αίτηση για ασφάλεια, η οποία θα αποφασίζεται κατά περίπτωση.

Η Ravec αποτελείται από αξιωματούχους ασφαλείας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, του βασιλικού οίκου και του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι συμβουλεύουν έναν ανεξάρτητο πρόεδρο.

Ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο τα παιδιά του;

Με την αποκατάσταση της ασφάλειας του Χάρι, αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια επανένωση μεταξύ του Βρετανού μονάρχη και των εγγονών του που μεγαλώνουν στην Καλιφόρνια, μακριά από τα αστραφτερά φώτα της δημοσιότητας. Ο ίδιος ο Κάρολος φέρεται να μην έχει συναντήσει τα δυο ανήλικα παιδιά της Μέγκαν και του Χάρι από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε «Το σύστημα προστασίας της βρετανικής κυβέρνησης είναι αυστηρό και αναλογικό. Είναι μακροχρόνια πολιτική μας να μην παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους και να επηρεάσει την ασφάλεια των ατόμων».