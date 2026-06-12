Ανατροπή με την Τεχνητή Νοημοσύνη:Τι θα γίνει τελικά στην αγορά εργασίας- Η πρόβλεψη του Τζεφ Μπέζος

Την ώρα που η παγκόσμια συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται στους φόβους για μαζική απώλεια θέσεων εργασίας, ο Τζεφ Μπέζος εμφανίζεται πεπεισμένος ότι το μέλλον θα είναι εντελώς διαφορετικό.

Ο ιδρυτής της Amazon, σε συνέντευξή του στους Financial Times, παρουσίασε το φιλόδοξο όραμά του για την Prometheus, τη νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που δημιούργησε μετά την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon το 2021.

Με αποτίμηση που έχει ήδη εκτοξευθεί στα 41 δισεκατομμύρια δολάρια, η εταιρεία φιλοδοξεί να μεταφέρει την τεχνητή νοημοσύνη πέρα από τα chatbots και τη δημιουργία κειμένου, φέρνοντάς την στην καρδιά της μηχανικής, της βιομηχανίας και της παραγωγής.

Prometheus, an artificial intelligence startup led by Jeff Bezos, has raised a round of funding that values it at $41 billion, bolstering the Amazon founder’s status as a significant player in the AI boom https://t.co/eJuzT31e3v — Bloomberg (@business) June 11, 2026

«Όσοι προβλέπουν το τέλος της εργασίας κάνουν λάθος»

Ο Τζεφ Μπέζος απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια που θέλουν την τεχνητή νοημοσύνη να αντικαθιστά εκατομμύρια εργαζομένους τα επόμενα χρόνια.

Όπως υποστήριξε, η ιστορία δείχνει ότι κάθε μεγάλη τεχνολογική ανακάλυψη όχι μόνο δεν κατέστρεψε την οικονομική δραστηριότητα, αλλά δημιούργησε νέες μορφές εργασίας, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και περισσότερο πλούτο.

«Όσοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όλες οι δουλειές θα εξαφανιστούν, πιστεύω απλώς ότι κάνουν λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να εξηγήσει τη θέση του, έκανε μια αναφορά που εκτείνεται χιλιάδες χρόνια πίσω στην ιστορία.

«Πριν από έξι χιλιάδες χρόνια κάποιος εφηύρε το αλέτρι και όλοι γίναμε πλουσιότεροι. Στη βάση κάθε οικονομικής προόδου βρίσκεται η καινοτομία», σημείωσε.

Η πρόβλεψη που προκαλεί αίσθηση: Δεν θα λείψουν οι δουλειές, θα λείψουν οι άνθρωποι



Η πιο εντυπωσιακή ίσως τοποθέτηση του Μπέζος αφορά την αγορά εργασίας του μέλλοντος.

Αντί για μαζική ανεργία, εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει τόσες νέες δραστηριότητες και επαγγελματικούς κλάδους, ώστε οι επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να βρουν αρκετούς εργαζόμενους για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Κατά την άποψή του, η ανθρωπότητα βρίσκεται ήδη στην αρχή μιας περιόδου πρωτοφανούς τεχνολογικής ανάπτυξης, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην AI.

«Βρισκόμαστε ήδη στη μέση πολλών χρυσών εποχών», δήλωσε, αναφερόμενος παράλληλα στις εξελίξεις στη βιοτεχνολογία και στην εξερεύνηση του διαστήματος.



Prometheus: Η εταιρεία που θέλει να δημιουργήσει τον πρώτο «τεχνητό μηχανικό»



Στο επίκεντρο του οράματος του Μπέζος βρίσκεται η Prometheus, την οποία ίδρυσε μαζί με τον πρώην στέλεχος της Google, Βίκραμ Μπατζάζ.

Στόχος της εταιρείας δεν είναι να κατασκευάσει ακόμη ένα μοντέλο που θα γράφει κείμενα ή κώδικα. Η φιλοδοξία είναι πολύ μεγαλύτερη: η δημιουργία ενός «τεχνητού γενικού μηχανικού» (Artificial General Engineer).

Πρόκειται για ένα σύστημα που θα μπορεί να κατανοεί φυσικά φαινόμενα, να συμμετέχει στον σχεδιασμό προϊόντων, να προτείνει βελτιώσεις σε βιομηχανικές διαδικασίες και να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Με απλά λόγια, η Prometheus θέλει να δημιουργήσει μια AI που θα λειτουργεί σαν ένας εξαιρετικά ικανός μηχανικός και όχι απλώς σαν ένας ψηφιακός βοηθός.

Τα δισεκατομμύρια πίσω από το μεγάλο όραμα

Οι φιλοδοξίες της εταιρείας συνοδεύονται και από τεράστια οικονομική στήριξη. Η Prometheus έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ισχυρούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων η JPMorgan Chase, η BlackRock και ο ίδιος ο Μπέζος.

Η αποτίμησή της έχει φτάσει τα 41 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την κατατάσσει ήδη ανάμεσα στις πιο πολύτιμες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Η εταιρεία σχεδιάζει να εκπαιδεύσει τα μοντέλα της χρησιμοποιώντας πραγματικά βιομηχανικά δεδομένα, με στόχο να μειώσει δραστικά τον χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων και να περιορίσει το κόστος των φυσικών πρωτοτύπων.

Η μεγάλη διαφωνία στη Silicon Valley

Οι απόψεις του Μπέζος, ωστόσο, απέχουν σημαντικά από εκείνες άλλων κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο επικεφαλής της Anthropic, Dario Amodei, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε επαγγέλματα που βασίζονται στη γνώση και στη διαχείριση πληροφοριών.

Μάλιστα, έχει προτείνει τη δημιουργία μηχανισμών κοινωνικής προστασίας και νέων μορφών φορολόγησης, ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανές αναταράξεις στην αγορά εργασίας.

Ο Μπέζος, αντίθετα, θεωρεί ότι η ιστορία της τεχνολογίας έχει δείξει επανειλημμένα πως οι μεγάλες καινοτομίες ανοίγουν περισσότερες πόρτες από όσες κλείνουν.

«Η επόμενη δεκαετία θα φέρει θαύματα»

Παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται διεθνώς για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ο ιδρυτής της Amazon παραμένει αισιόδοξος.

ιστεύει ότι η επόμενη δεκαετία θα χαρακτηρίζεται από τεχνολογικές ανακαλύψεις που σήμερα μοιάζουν αδιανόητες, με την AI, τη βιοτεχνολογία και τη διαστημική τεχνολογία να λειτουργούν ως οι βασικοί κινητήρες αυτής της νέας εποχής. «Θα δούμε μια σειρά από απίστευτα θαύματα να εκτυλίσσονται μέσα στην επόμενη δεκαετία», προβλέπει.

Και αν ο Μπέζος έχει δίκιο, τότε η μεγαλύτερη πρόκληση του μέλλοντος ίσως να μην είναι το πώς θα αντικατασταθούν οι εργαζόμενοι από τις μηχανές, αλλά το πώς οι κοινωνίες θα προσαρμοστούν στις νέες ευκαιρίες που θα δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Με πληροφορίες από Financial Times