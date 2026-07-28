Νέα δεδομένα για τον θάνατο 80χρονου στο Γαλάτσι - Εγκληματική ενέργεια «δείχνει» η ιατροδικαστική

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 80χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το περασμένο Σάββατο στο διαμέρισμά του, στην οδό Ανδρούτσου στο Γαλάτσι, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του ηλικιωμένου οφείλεται σε απόφραξη των αεροφόρων οδών, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μαξιλάρι για να τον πνίξει, σύμφωνα με το Εrtnews.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, στο μαξιλάρι που βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, οι οποίες έχουν ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για εργαστηριακή ανάλυση, με στόχο την ταυτοποίηση γενετικού υλικού.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η κεντρική είσοδος του διαμερίσματος δεν έφερε ίχνη παραβίασης, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο ο δράστης είτε να είχε πρόσβαση στον χώρο είτε να μπήκε με τρόπο που δεν άφησε εμφανή ίχνη.

Παράλληλα, μόνο το υπνοδωμάτιο του 80χρονου βρέθηκε αναστατωμένο, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο δράστης αναζητούσε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο φέρεται να βρήκε πριν εξαφανιστεί.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός από τον γιο του, ο οποίος τον αναζήτησε όταν δεν απαντούσε ούτε στο σταθερό ούτε στο κινητό του τηλέφωνο. Κατά την πρώτη εξέταση της σορού είχε διαπιστωθεί τραύμα στον λαιμό, εύρημα που προκάλεσε εξαρχής την κινητοποίηση του ιατροδικαστή και των αστυνομικών.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και να λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους και πιθανούς μάρτυρες, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του δράστη πριν και μετά το έγκλημα.