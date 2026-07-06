Ανατροπή με τον θάνατο της Μαρίας Αντωνογιαννάκη - Πέθανε από εγκεφαλικό

Νέα δεδομένα προέκυψαν σχετικά με τον αιφνίδιο θάνατο της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι η αιτία του θανάτου της ήταν βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και όχι ανακοπή καρδιάς, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Η 46χρονη υπέστη εκτεταμένο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, το οποίο οδήγησε στο μοιραίο εγκεφαλικό επεισόδιο. Η εξέλιξη αυτή δίνει σαφέστερη εικόνα για τα αίτια της ξαφνικής απώλειάς της, που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και τον δημοσιογραφικό κόσμο, σύμφωνα με το Cretalive.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη στην οικογένειά της, στους φίλους και στους συναδέλφους της, αλλά και σε όσους είχαν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν προσωπικά. Όλοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ευγένεια, θετική διάθεση και επαγγελματισμό, που ξεχώριζε για το χαμόγελο και τη ζεστή παρουσία της.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στην οικογένειά της υπήρχε ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς ο πατέρας της είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχο σοβαρό πρόβλημα υγείας σε νεαρή ηλικία. Ωστόσο, η ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού δεν αρκεί από μόνη της για να εξηγήσει την αιτία ενός εγκεφαλικού επεισοδίου και δεν επιβεβαιώνει ότι σχετίζεται άμεσα με τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σήμερα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολίτες θα αποχαιρετήσουν τη Μαρία Αντωνογιαννάκη στην τελευταία της κατοικία. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30, ώστε όσοι επιθυμούν να μπορέσουν να της απευθύνουν το ύστατο χαίρε.