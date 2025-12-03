Ανατροπή σε υπόθεση βιασμού στον Βόλο - Πώς «θύμα» καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση

Ανατροπή έφερε η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ομόφωνα αθώους δύο νεαρούς Λαρισαίους, ηλικίας 29 και 33 ετών, που είχαν κατηγορηθεί για βιασμό από 22χρονη από τον Βόλο. Η εισαγγελική πρόταση ήταν επίσης αθωωτική, με τους δύο άνδρες να στρέφονται στη συνέχεια νομικά εναντίον της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του magnesianews.gr, η 22χρονη και μία φίλη της βρέθηκαν αντιμέτωπες με κατηγορίες για ψευδή καταμήνυση, ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση - με τη φίλη της να αντιμετωπίζει μόνο το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης λόγω της αναδημοσίευσης της αρχικής καταγγελίας στο Instagram. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε τη φίλη αθώα λόγω έλλειψης δόλου, αφού, σύμφωνα με το Δικαστήριο, βασίστηκε αποκλειστικά στα όσα της είχε μεταφέρει η 22χρονη.

Η 22χρονη, ωστόσο, κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, με το Δικαστήριο να της αναγνωρίζει το ελαφρυντικό της νεαρής ηλικίας.

Τι υποστήριξε στην απολογία της το «θύμα»

Στην απολογία της επέμεινε ότι υπήρξε θύμα βιασμού τον Μάιο του 2021, σε ερημική περιοχή έξω από το Βόλο. Υποστήριξε ότι δεν επιθυμούσε καμία σεξουαλική επαφή, πως γνώριζε μόνο τον έναν από τους δύο μέσω κοινής παρέας και πίστευε ότι η συνάντηση θα εξελισσόταν σε φιλικό πλαίσιο. Δήλωσε ακόμη ότι βρισκόταν σε σχέση και δεν της περνούσε από το μυαλό «οτιδήποτε παραπάνω». Συγγενικό της πρόσωπο περιέγραψε στο Δικαστήριο όσα του είπε η νεαρή μετά το συμβάν.

Από την πλευρά τους, οι δύο μηνυτές υποστήριξαν ότι η φίλη της παρασύρθηκε από την ίδια και ότι η επαφή έγινε με πλήρη συναίνεση της 22χρονης. Ο 29χρονος ανέφερε ότι η καταγγελία κατατέθηκε έναν μήνα αργότερα και απέδωσε το κίνητρο σε «ερωτική αντιζηλία», καθώς είχε δείξει ενδιαφέρον για άλλη κοπέλα της παρέας.

Οι δύο άνδρες τόνισαν επίσης ότι η υπόθεση τούς προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις: ο ένας έχασε πελατεία στο κατάστημά του, ενώ ο δεύτερος, ο οποίος υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία και δεν μπόρεσε να συνεχίσει ως επαγγελματίας οπλίτης λόγω της εκκρεμότητας της κατηγορίας.