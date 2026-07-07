Ρόδος: Για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων παραπέμπεται η 55χρονη νονά

Μία σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση που απασχολεί εδώ και χρόνια τις δικαστικές Αρχές της Ρόδου και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία. Η εισαγγελική πρόταση που κατατέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών εισηγείται την παραπομπή 55χρονης γυναίκας, λευκορωσικής καταγωγής, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, προκειμένου να δικαστεί για σειρά κακουργηματικών πράξεων σε βάρος δύο ανήλικων δίδυμων αδελφών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ εκκρεμεί ήδη η εκδίκαση του πλημμεληματικού σκέλους της υπόθεσης, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 29 Ιουλίου 2026.

Οι κατηγορίες που προτείνεται να εξεταστούν από το Μικτό Ορκωτό

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα στοιχεία της δικογραφίας κρίνονται επαρκή ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου κακουργιοδικείου.

Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, βιασμό ανηλίκων κατά συναυτουργία με άγνωστο δράστη, κατάχρηση ανηλίκων κάτω των 14 ετών, καθώς και πορνογραφία ανηλίκων μέσω παραγωγής και κατοχής οπτικοακουστικού υλικού. Για μία ακόμη πράξη που είχε αποδοθεί στην κατηγορούμενη, η εισαγγελική πρόταση επισημαίνει ότι δεν συντρέχει λόγος απαλλαγής, καθώς ενδέχεται να εξεταστεί εκ νέου κατά την πορεία της διαδικασίας.

Τι περιλαμβάνει η δικογραφία

Η υπόθεση αφορά γεγονότα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να εκτυλίχθηκαν από το 2017 έως και το καλοκαίρι του 2022.

Κατά το κατηγορητήριο, η 55χρονη φέρεται να ενεργούσε μαζί με άγνωστο άνδρα, εξαναγκάζοντας τα δύο παιδιά σε γενετήσιες πράξεις με τη χρήση βίας και απειλών. Παράλληλα, της αποδίδεται ότι προέβαλλε στα ανήλικα πορνογραφικό υλικό, ενώ φέρεται να κατέγραφε ορισμένα περιστατικά με κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με τη Δημοκρατική.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της κατηγορίας και θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο δικαστήριο.

Οι αποκαλύψεις των παιδιών και η έρευνα

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν τα δύο παιδιά περιέγραψαν σε εκπαιδευτικούς περιστατικά που, σύμφωνα με όσα ανέφεραν, είχαν βιώσει.

Οι αποκαλύψεις κινητοποίησαν τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις δικαστικές αρχές, ενώ ακολούθησε ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη και κοινωνική έρευνα. Η πραγματογνώμονας εκτίμησε ότι τα παιδιά μίλησαν στις δασκάλες τους επειδή ένιωσαν ασφάλεια και πρότεινε τη λήψη μέτρων προστασίας.

Ωστόσο, σε μεταγενέστερες καταθέσεις τους ενώπιον των αστυνομικών αρχών, παρουσία παιδοψυχολόγου, οι ανήλικοι δεν επιβεβαίωσαν πλήρως τις αρχικές αναφορές τους. Οι καταθέσεις αυτές αποτελούν επίσης μέρος του αποδεικτικού υλικού που θα συνεκτιμηθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Εκκρεμεί και η δίκη για τα πλημμελήματα

Πριν αποφασιστεί οριστικά η παραπομπή της για τα κακουργήματα, η 55χρονη πρόκειται να δικαστεί για το πλημμεληματικό σκέλος της υπόθεσης.

Σε αυτή τη διαδικασία αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας των δύο ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις ενώπιόν τους και προβολή πορνογραφικού υλικού σε παιδιά που, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρίσκονταν υπό την επίβλεψή της.

Η τελική κρίση για όλες τις κατηγορίες ανήκει στη Δικαιοσύνη, ενώ μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης η κατηγορούμενη τεκμαίρεται αθώα.

Ανατροπή-Σοκ στη Ρόδο: Για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων παραπέμπεται η 55χρονη