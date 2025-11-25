«Σπάει» παραδόσεις η Σαουδική Αραβία - Γιατί «νομιμοποιεί» το αλκοόλ

Αλκοόλ στη Σαουδική Αραβία; Ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις. Καλά διαβάσατε. Άλλο ένα... κάστρο έπεσε από μέσα, καθώς ο χρόνος όλα τα αλλάζει και τίποτα δεν μένει ίδιο, όσο ταμπού κι αν ήταν εδώ και δεκαετίες...

Η Σαουδική Αραβία, λοιπόν, σχεδιάζει να ανοίξει δύο καταστήματα αλκοολούχων ποτών, συμπεριλαμβανομένου ενός που θα εξυπηρετεί μη Μουσουλμάνους, αλλοδαπούς υπαλλήλους του κρατικού πετρελαϊκού γίγαντα «Aramco», καθώς το κρατίδιο χαλαρώνει τους σχετικούς περιορισμούς που κρατούν εδώ και χρόνια και ουσιαστικά αποτελούν παράδοση, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν καλά ενημερωμένες πηγές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, η έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων θα πραγματοποιηθεί στην ανατολική επαρχία Νταχράν και στο λιμάνι της Τζέντα γεγονός που συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στις προσπάθειες του ηγέτη Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, για «άνοιγμα» της χώρας προς τις συνήθειες της Δύσης και όχι μόνο.

Η αρχή, ωστόσο, δεν συμβαίνει τώρα, αλλά όταν η γενέτειρα του Ισλάμ, άνοιξε πέρυσι ένα κατάστημα αλκοολούχων ποτών με σκοπό την εξυπηρέτηση διπλωματών στην πρωτεύουσα Ριάντ, με τα εγκαίνια του καταστήματος να χαρακτηρίζεται ως ιστορική στιγμή, καθώς ήταν το πρώτο μετά την απαγόρευση που είχε επιβληθεί πριν από 73 χρόνια.

Τα δύο καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν το 2026, ωστόσο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα ακριβή χρονοδιαγράμματα, αλλά αυτό δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία.

Πριν από το πρώτο κατάστημα στο Ριάντ, το αλκοόλ ήταν σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμο μόνο μέσω διπλωματικού... ταχυδρομείου, της μαύρης αγοράς ή της οικιακής ζυθοποιίας, ενώ σε άλλες χώρες της περιοχής, εκτός από το Κουβέιτ, το αλκοόλ διατίθεται με σχετικούς περιορισμούς.

Η διαδρομή της χαλάρωσης των μέτρων - Από τα ρέιβ πάρτι μέχρι την άδεια οδήγησης σε γυναίκες

Ενώ τα αλκοολούχα ποτά εξακολουθούν να είναι απαγορευμένα για τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, βάσει των μεταρρυθμίσεων του Μπιν Σαλμάν, τόσο οι Σαουδάραβες όσο και οι ξένοι μπορούν πλέον να συμμετέχουν σε κάποτε -αδιανόητες για την τοπική κουλτούρα- δραστηριότητες, από χορό σε ρέιβ πάρτι στην έρημο, μέχρι επίσκεψη στον κινηματογράφο.

Άλλες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν την άδεια στις γυναίκες να οδηγούν από το 2017, τη χαλάρωση των κανόνων για τον διαχωρισμό ανδρών και γυναικών σε δημόσιους χώρους και τη σημαντική μείωση της εξουσίας που κατείχε μέχρι προσφάτως η θρησκευτική αστυνομία.

Όλα γίνονται για τον... τουρισμό και το εισαγόμενο συνάλλαγμα

Το Βασίλειο χαλαρώνει τους περιορισμούς για να προσελκύσει τουρίστες και διεθνείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου σχεδίου για την ανάπτυξη της οικονομίας του και την εξεύρεση νέων πόρων, πέρα από το πετρέλαιο.

Τον Μάιο, ένα δημοσίευμα των Μέσων ενημέρωσης, το οποίο εντοπίστηκε από μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ μετά την εμφάνισή του σε ένα blog για το κρασί, ανέφερε ότι οι σαουδαραβικές αρχές σχεδίαζαν να επιτρέψουν την πώληση αλκοόλ σε τουριστικό περιβάλλον, καθώς η χώρα προετοιμάζεται, μεταξύ άλλων, να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2034.

Το δημοσίευμα, το οποίο διαψεύστηκε τότε από Σαουδάραβα αξιωματούχο, αποδείχθηκε... προφητικό στη συνέχεια και απόλυτα αληθινό.

Η κοινωνική απελευθέρωση έχει προχωρήσει με τρελό ρυθμό, αλλά η ηγεσία της χώρας έχει υιοθετήσει μια πιο σταδιακή και προσεκτική προσέγγιση στο ζήτημα του αλκοόλ.

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει», αλλά θα... αλλάξει

Ερωτηθείς πρόσφατα από το Reuters, εάν υπάρχουν σχέδια για άρση των περιορισμών στο αλκοόλ προκειμένου να προσελκύσουν ξένους επισκέπτες, ο Σαουδάραβας υπουργός Τουρισμού Ahmed Al-Khateeb δήλωσε: «Καταλαβαίνουμε ότι ορισμένοι από τους διεθνείς ταξιδιώτες θέλουν να απολαύσουν αλκοόλ όταν επισκέπτονται τους σαουδαραβικούς προορισμούς, αλλά τίποτα δεν έχει αλλάξει ακόμα».

Πιεσμένος για το αν το «ακόμα» σημαίνει ότι αυτό θα μπορούσε σύντομα να αλλάξει, είπε: «Θα σας αφήσω να το αναλύσετε»... Ο καθένας, λοιπόν, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ίσως και με μια μπυρίτσα στο χέρι...