Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου ετοιμάζεται για μια σημαντική αλλαγή ισορροπιών, καθώς οι Βρυξέλλες αποφασίζουν να υψώσουν ασπίδα προστασίας γύρω από τους εγχώριους κατασκευαστές. Από την 1η Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί προσωρινούς ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα και άλλους μεγάλους εξαγωγείς, επιχειρώντας να ανακόψει το κύμα των εισαγόμενων οχημάτων.

Στο επίκεντρο των νέων ρυθμίσεων βρίσκεται ένα ετήσιο πλαφόν 350.000 υβριδικών αυτοκινήτων για την Κίνα. Ο αριθμός αυτός δεν είναι τυχαίος: αντιστοιχεί περίπου στο μισό του όγκου των κινεζικών υβριδικών οχημάτων που αναμενόταν να περάσουν φέτος τα ευρωπαϊκά σύνορα, σηματοδοτώντας μια απότομη επιβράδυνση για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη.

Ποιες άλλες χώρες μπαίνουν στο «κάδρο» των περιορισμών

Τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία η ΕΕ χαρακτηρίζει ως «μέτρα διασφάλισης», δεν στοχεύουν αποκλειστικά το Πεκίνο, αλλά οφείλουν να εφαρμόζονται οριζόντια σε κάθε χώρα που διοχετεύει μεγάλες ποσότητες υβριδικών στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι, στη λίστα των χωρών που υπόκεινται στα νέα όρια εισαγωγών προστίθενται η Νότια Κορέα, το Μεξικό, το Μαρόκο, η Σερβία, καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων έχει προσωρινό χαρακτήρα, με μέγιστη διάρκεια τις 200 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο θα βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν τα ευρήματα οδηγήσουν την Επιτροπή στην εισήγηση για οριστικά και μακροχρόνια μέτρα, η τελική απόφαση θα απαιτήσει ευρεία πλειοψηφία και στήριξη από τα κράτη μέλη.

Η αντίδραση του Πεκίνου και τα στοιχεία της αγοράς

Για να καταλήξει σε αυτούς τους περιορισμούς, η Κομισιόν ανέλυσε τα δεδομένα εισαγωγών από το δεύτερο εξάμηνο του 2025 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2026, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις κινεζικές ροές. Συγκρίνοντας τα ετήσια όρια που θεσπίζονται με τις επιδόσεις εκείνου του δωδεκαμήνου, γίνεται σαφές ότι το μεγαλύτερο βάρος της προσαρμογής πέφτει στην Κίνα.

Η απάντηση από κινεζικής πλευράς ήταν άμεση. Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου δήλωσε πως προσδοκά από την ΕΕ να σεβαστεί όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών, προειδοποιώντας παράλληλα ότι το Πεκίνο επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του ώστε να προασπίσει αποφασιστικά τα συμφέροντα των βιομηχανιών του.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από τα νέα όρια κινήθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο και οι εισαγωγές από το Μεξικό, το Μαρόκο και τη Σερβία. Ωστόσο, η εικόνα εκεί είναι ηπιότερη: στο Μεξικό η υπέρβαση δεν ξεπέρασε τα 600 οχήματα, ενώ οι ροές από το Μαρόκο και τη Σερβία κατέγραψαν αισθητή πτώση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.