Ανατροπή στην υπόθεση βιασμού 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας - Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί

Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον βιασμό 19χρονης κοπέλας μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας το 2022.

Η απόφαση αποτελεί σημαντική ανατροπή στην υπόθεση, καθώς μέχρι σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι δεν είχαν προφυλακιστεί, ενώ αντίθετη ήταν και η εισαγγελική πρόταση κατά τη διάρκεια της δίκης.

Το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή τους με οριακή πλειοψηφία, καθώς η απόφαση ελήφθη με 4 ψήφους υπέρ της καταδίκης έναντι 3 κατά, με τις ψήφους των τεσσάρων ενόρκων να κρίνουν την τελική έκβαση της διαδικασίας, απέναντι στις τρεις ψήφους των τακτικών δικαστών.

Απαλλάχθηκε ο τρίτος κατηγορούμενος – Καταδίκη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορία για συνέργεια στον βιασμό, κρίθηκε αθώος με ψήφους 5-2.

Παράλληλα, ένας εκ των κατηγορουμένων καταδικάστηκε ομόφωνα και για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται να είχε καταγράψει την ερωτική πράξη.

Οι ποινές που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες αναμένεται να ανακοινωθούν το απόγευμα