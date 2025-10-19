Νίκη Ερχιουρμάν στις «εκλογές» του ψευδοκράτους - Τι σημαίνει για το Κυπριακό

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου του ψευδοκράτους, ανοίχτηκαν 580 από τις 777 κάλπες και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο οποίος είχε την υποστήριξη του Ταγίπ Ερντογάν έλαβε το 35,27% των ψήφων, ενώ ο πρόεδρος του CTP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό κόμμα) Τουφάν Ερχιουρμάν, έλαβε το 63,28% των ψήφων.

Ο Ερσίν Τατάρ/EPA/BIROL BEBEK

Με την ανακοίνωση των «ανεπίσημων» αποτελεσμάτων, υποστηρικτές του Ερχιουρμάν άρχισαν να πανηγυρίζουν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) ενώ στις 21:30 είναι προγραμματισμένη η ομιλία του - όπως όλα δείχνουν - νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, και συγκέντρωση οπαδών του στην κατεχόμενη Λευκωσία.



Στην πρώτη του δήλωση, ο Ερχιουρμάν ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην «εκλογική» διαδικασία, ανεξαρτήτως της «ψήφου» τους.

Ακόμη, ξεκαθάρισε ότι η εξωτερική πολιτική θα διεξάγεται φυσικά σε στενή διαβούλευση με την Τουρκία, και κανείς δεν πρέπει να το αμφισβητεί αυτό.



Υπενθυμίζεται ότι ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, έχει ταχθεί υπέρ μιας χαλαρής ομοσπονδίας όσον αφορά το Κυπριακό, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του Ερσίν Τατάρ ο οποίος υποστήριξε την λύση δύο κρατών στο νησί.