Ανατροπή στο brain drain - 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν έχουν επιστρέψει

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Αυξητική τάση επιστροφής Ελλήνων του εξωτερικού καταγράφει η μελέτη OECD Diaspora Review Greece, που εκπονήθηκε από τον ΟΟΣΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση με τους κ.Άκη Σκέρτσο, Νίκη Κεραμέως και Γιάννη Λοβέρδο στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το 2023 καταγράφεται για πρώτη φορά μετά την οικονομική κρίση καθαρό θετικό ισοζύγιο, σηματοδοτώντας μετατροπή του brain drain σε brain gain.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας,

Η μελέτη χαρτογραφεί τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων δεκαετιών και καταλήγει σε κρίσιμα συμπεράσματα:

Από το 2021 αυξάνεται σταθερά ο επαναπατρισμός Ελλήνων.

Το 2023 αποτελεί σημείο καμπής για το ισοζύγιο μετανάστευσης.

Στη διετία 2023–2024: 69.000 αναχώρησαν και 98.000 επέστρεψαν.

Από όσους έφυγαν την περίοδο 2010–2025, περίπου 6 στους 10 έχουν επιστρέψει.

Η Ελλάδα κατατάσσεται 4η μεταξύ χωρών ΟΟΣΑ σε επιστροφές πολιτών.

Το 93% των Ελλήνων του εξωτερικού συγκεντρώνεται σε 12 χώρες (Γερμανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία κ.ά.)

Οι επιστρέφοντες είναι κυρίως νεότεροι και υψηλότερης εκπαίδευσης.

Συνολικά 473.000 πολίτες έχουν επιστρέψει την τελευταία 15ετία.

Δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρότερη οικονομική και θεσμική βάση, δημιουργώντας συνθήκες επιστροφής των νέων που έφυγαν στην κρίση.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε τη δημιουργία πάνω από 563.000 νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας, επισημαίνοντας ότι οι ευκαιρίες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος σημείωσε ότι οι επιστροφές δεν βασίζονται μόνο στη νοσταλγία, αλλά σε πραγματικές προοπτικές εξέλιξης και σταθερότητας.

Νέα μορφή ελληνικής διασποράς

Η έρευνα επισημαίνει ότι η ελληνική μετανάστευση μετατοπίζεται σταδιακά σε ενδοευρωπαϊκές ροές, ενώ ενισχύεται η κινητικότητα υψηλής εξειδίκευσης.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη για πιο στοχευμένες πολιτικές ανά ηλικία, επάγγελμα και χώρα υποδοχής, καθώς και για καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της διασποράς.

Η έρευνα επισημαίνει ότι η ελληνική μετανάστευση μετατοπίζεται σταδιακά σε ενδοευρωπαϊκές ροές, ενώ ενισχύεται η κινητικότητα υψηλής εξειδίκευσης.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη για πιο στοχευμένες πολιτικές ανά ηλικία, επάγγελμα και χώρα υποδοχής, καθώς και για καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της διασποράς.

Πολιτικές και κίνητρα επαναπατρισμού

Σημαντικό ρόλο στην τάση επιστροφής φαίνεται να παίζουν:

Φορολογικά κίνητρα για νέους και οικογένειες.

Προγράμματα επανασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Δράσεις όπως το ReBrain Greece.

Ψηφιοποίηση κράτους και μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς.

Ενίσχυση της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης και των ΑΕΙ.