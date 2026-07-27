Ανατροπή στο δημογραφικό; Μικρή αύξηση στις γεννήσεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Μια μικρή αλλά θετική μεταβολή καταγράφεται στις γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αν και η αύξηση είναι περιορισμένη, αποτελεί ένδειξη σταθεροποίησης σε μια περίοδο όπου το δημογραφικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2026 γεννήθηκαν 15.946 παιδιά, έναντι 15.889 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση 57 γεννήσεων, δηλαδή 0,4%.

Περισσότερα αγόρια από κορίτσια



Από το σύνολο των γεννήσεων, 8.184 ήταν αγόρια και 7.762 κορίτσια, διατηρώντας τη συνήθη υπεροχή των αγοριών στις γεννήσεις.

Παράλληλα, οι γεννήσεις νεκρών μειώθηκαν σε 96, από 99 το πρώτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας πτώση 3%.

Unsplash

Ιανουάριος και Μάρτιος «σήκωσαν» τον μέσο όρο



Η πορεία των γεννήσεων δεν ήταν ίδια σε όλους τους μήνες του τριμήνου.

Τον Ιανουάριο καταγράφηκε αύξηση 2,6%.

Τον Φεβρουάριο σημειώθηκε μείωση 2,9%.

Τον Μάρτιο οι γεννήσεις αυξήθηκαν κατά 1,2%.

Η θετική εικόνα των δύο από τους τρεις μήνες ήταν αρκετή ώστε να οδηγήσει το τρίμηνο σε οριακά υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με πέρυσι.



Αυξήθηκε η αναλογία γεννήσεων από Ελληνίδες μητέρες



Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν επίσης μεταβολή στη σύνθεση των γεννήσεων ανάλογα με την ιθαγένεια της μητέρας.

Η αναλογία γεννήσεων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς εκείνες από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 9,5 προς 1, έναντι 8,9 προς 1 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Επτά περιφέρειες με περισσότερες γεννήσεις



Σε επίπεδο περιφερειών, περισσότερες από τις μισές εμφάνισαν αύξηση των γεννήσεων.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε απόλυτους αριθμούς κατέγραψαν:

Θεσσαλία: +62 γεννήσεις

Πελοπόννησος: +56 γεννήσεις

Κεντρική Μακεδονία: +31 γεννήσεις

Αντίθετα, τις σημαντικότερες μειώσεις παρουσίασαν:



Στερεά Ελλάδα: -81 γεννήσεις

Αττική: -32 γεννήσεις

Ιόνια Νησιά: -31 γεννήσεις

Το δημογραφικό παραμένει η μεγάλη πρόκληση

Παρά τη μικρή αύξηση που καταγράφηκε στις γεννήσεις, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με πιθανή αναστροφή της δημογραφικής τάσης.

Το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού και της χαμηλής γεννητικότητας εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις για την Ελλάδα, καθιστώντας αναγκαίες μακροπρόθεσμες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και της τεκνοποίησης.