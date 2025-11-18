Ανατροπή στον θάνατο του 3χρονου Ανδρέα: Ομολόγησε ο 25χρονος θείος ότι έπεσε από τη γουρούνα

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του 3χρονου αγοριού στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, καθώς ο 25χρονος θείος προσήλθε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας και ομολόγησε τι ακριβώς συνέβη.

Ο 25χρονος, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη να τον προσέχει, εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και ομολόγησε ότι το τρίχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς, όλα συνέβησαν όταν ο 25χρονος επιχείρησε να πάει βόλτα με μία μηχανή τυπου γουρούνα, τον τρίχρονο. Κατά την εκκίνηση όμως το όχημα του γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 3χρονου Ανδρέα, αναφέρει το tempo24.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συντετριμμένος στους αστυνομικούς και τους αποκάλυψε την αλήθεια. Μάλιστα υπέδειξε στους αστυνομικούς μία αποθήκη στην οποία είχανε κρύψει το συγκεκριμένο όχημα.

Να σημειωθεί ότι προ ημερών υπήρχε σχετική μαρτυρία ενός γείτονα που είχε αναφέρει πως τους είδε πάνω στη γουρούνα.